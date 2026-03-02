Praca tajemniczego klienta to pomysł na dodatkowy zarobek. Poznaj zasady i pułapki, o których mało kto wie

Oficjalne dane rządowe potwierdzają, że umowa o dzieło nie jest objęta ulgą dla pracujących seniorów

Na czym polega praca tajemniczego klienta i jakie trzeba mieć umiejętności?

Praca tajemniczego klienta to elastyczna forma dodatkowego zarobku, idealna dla osób spostrzegawczych. Polega na anonimowym odwiedzaniu sklepów, restauracji czy hoteli i wcielaniu się w rolę zwykłego konsumenta. Głównym zadaniem jest dyskretna obserwacja jakości obsługi, a następnie sporządzenie szczegółowego raportu z wizyty.

Do tego zajęcia nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie, co czyni je dostępnym dla szerokiego grona seniorów. Kluczowe są natomiast naturalne zdolności, takie jak spostrzegawczość, umiejętność zachowania dyskrecji i skupienia się na detalach. Jak podkreślają agencje badawcze, liczy się także rzetelność w przygotowywaniu sprawozdań po każdej wizycie.

Ile zarabia tajemniczy klient? Sprawdź limity dorabiania do emerytury

Wynagrodzenie za pojedynczy audyt jakości obsługi waha się zazwyczaj od 20 do 100 złotych, w zależności od jego złożoności i lokalizacji. Bardziej wymagające zlecenia, na przykład w ekskluzywnych butikach, są oczywiście lepiej płatne. Warto wiedzieć, jakie są zasady dorabiania na emeryturze. Jak informuje ZUS, osoby które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, mogą zarabiać bez żadnych limitów i bez obaw o zmniejszenie świadczenia. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku osób na wcześniejszej emeryturze. Dla nich w okresie od 1 września do 30 listopada 2025 roku bezpieczna kwota miesięcznego przychodu wynosiła 6124,10 zł brutto.

Czy umowa o dzieło jest objęta ulgą dla seniora? Wyjaśniamy zasady

Zlecenia dla tajemniczych klientów najczęściej realizowane są na podstawie umowy o dzieło, co zapewnia dużą elastyczność. Należy jednak pamiętać o ważnym aspekcie podatkowym. Jak wskazują oficjalne serwisy rządowe, przychody z umowy o dzieło nie są niestety objęte ulgą dla pracujących seniorów.

Oznacza to, że zarobione w ten sposób pieniądze nie wliczają się do rocznego limitu zwolnienia z podatku, który wynosi 85 528 złotych. Co więcej, ta forma zatrudnienia nie podlega również dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu. To bardzo ważna informacja przy planowaniu dodatkowych dochodów na emeryturze i warto ją uwzględnić w swoich kalkulacjach finansowych.

Gdzie szukać zleceń jako tajemniczy klient i na co uważać, by nie dać się oszukać?

Ofert pracy jako tajemniczy klient można szukać na popularnych portalach rekrutacyjnych oraz bezpośrednio na stronach agencji badawczych, gdzie rejestracja jest zazwyczaj bezpłatna. Bezpieczne szukanie pracy w internecie wymaga jednak dużej ostrożności, ponieważ fałszywe ogłoszenia to niestety rosnący problem. Eksperci ostrzegają, że oszuści kuszą nierealistycznie wysokimi zarobkami, sięgającymi nawet 500-1500 złotych dziennie. Ich prawdziwym celem jest wyłudzenie pieniędzy poprzez prośbę o wpłatę „depozytu” lub założenie specjalnego konta. Czerwona lampka powinna zapalić się zawsze, gdy pojawia się prośba o jakiekolwiek opłaty wstępne. Dobrym pomysłem jest weryfikacja firmy w internecie i skonsultowanie się z kimś bliskim przed podjęciem decyzji.

