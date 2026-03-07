Sanatorium z NFZ a sanatorium z ZUS. Wyjaśniamy, kiedy wyjazd jest całkowicie darmowy

Sanatorium z ZUS w ramach prewencji rentowej jest całkowicie darmowe, podczas gdy pobyt z NFZ wymaga częściowej odpłatności

Dla kogo sanatorium z ZUS, a dla kogo z NFZ? Wyjaśniamy zasady

Myślisz o wyjeździe do sanatorium, ale zastanawiasz się, kto może jechać do sanatorium z ZUS? Otóż jest to opcja skrojona na miarę osób aktywnych zawodowo, które zmagają się z problemami zdrowotnymi i są zagrożone utratą zdolności do pracy. Dotyczy to także osób pobierających zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy rentę okresową. Kluczowym warunkiem, dającym zielone światło, jest realna szansa na odzyskanie sprawności i powrót na rynek pracy.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ta ścieżka jest otwarta dla wszystkich ubezpieczonych, a więc również dla emerytów, którzy nie są już aktywni zawodowo. Warto pamiętać, że rehabilitacja z ZUS ma na celu przede wszystkim prewencję rentową. Dlatego właśnie seniorzy, którzy zakończyli już swoją karierę zawodową, po skierowanie do sanatorium powinni udać się do NFZ.

Koszty wyjazdu do sanatorium. Gdzie jest za darmo, a ile dopłacisz z NFZ?

Kwestia finansowa to często decydujący argument. Największą i najbardziej odczuwalną dla portfela różnicą między obiema instytucjami są właśnie koszty pobytu, co jest kluczowe przy planowaniu wyjazdu wiosną tego roku. Dobra wiadomość dla osób korzystających z ZUS jest taka, że w ramach prewencji rentowej instytucja ta pokrywa wszystkie wydatki. Mowa tu nie tylko o leczeniu, zakwaterowaniu i wyżywieniu, ale nawet o zwrocie kosztów dojazdu najtańszym środkiem transportu publicznego. Oznacza to, że szczęśliwy kuracjusz nie ponosi żadnych opłat za cały, 24-dniowy turnus.

W przypadku wyjazdu z NFZ trzeba przygotować się na pewne wydatki. Pobyt wiąże się z częściową odpłatnością za zakwaterowanie i wyżywienie, która w sezonie wiosennym (od 1 maja) niestety wzrasta. Aktualne koszty sanatorium NFZ to stawki wahające się od 11,90 zł do 40,90 zł za dobę, w zależności od standardu pokoju. Dodatkowo, jak czytamy na portalu pacjent.gov.pl, senior samodzielnie pokrywa koszty dojazdu, opłatę klimatyczną oraz ewentualne wydatki na leki przyjmowane na stałe.

Ile się czeka na sanatorium z NFZ? Sprawdzamy terminy i sposoby na skrócenie kolejki

Cierpliwość to cnota, która szczególnie przydaje się osobom czekającym na wyjazd z NFZ. Czas oczekiwania na miejsce w sanatorium jest niestety długi i wynosi średnio od 9 do 10 miesięcy, a w niektórych, bardziej obleganych regionach wydłuża się nawet do półtora roku. Obecnie w kolejce czeka ponad 89 tysięcy pacjentów, co doskonale obrazuje skalę zainteresowania. Jest jednak nutka optymizmu, czyli sposób na skrócenie tego okresu. Warto polować na tak zwane „zwroty”, czyli miejsca zwolnione przez osoby rezygnujące z wyjazdu. Taka okazja pozwala wyjechać nawet w ciągu kilku dni! W przypadku ZUS ścieżka jest znacznie szybsza, gdyż skierowanie jest wynikiem orzeczenia lekarskiego i ma na celu pilny powrót do zdrowia, co z założenia maksymalnie skraca całą procedurę.

Ile trwa turnus z ZUS, a ile z NFZ? Długość pobytu i zasady skierowania

Turnus rehabilitacyjny z ZUS trwa 24 dni i jest w pełni zorganizowany przez instytucję, od transportu po indywidualny plan zabiegów. Wniosek o taką rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz prowadzący, ale skierowanie można też otrzymać bezpośrednio od lekarza orzecznika ZUS. Z kolei standardowy pobyt z NFZ trwa 21 dni. Warto dodać, że od niedawna procedura jest znacznie prostsza dzięki e-skierowaniu, które lekarz automatycznie przesyła do odpowiedniego oddziału NFZ. Ważna uwaga na koniec: o kolejne dofinansowanie do sanatorium można ubiegać się dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia.

