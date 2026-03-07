Ważne wieści dla podróżnych. Zmiany zaczną się już od niedzieli

Nadchodząca korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od 8 marca do 13 czerwca. Planujący zmiany musieli wziąć pod uwagę roboty utrzymaniowe i inwestycyjne, jednocześnie zapewniając podróżnym stabilne, bezpieczne połączenia. Wybierając się w trasę, pasażerowie powinni dokładnie sprawdzić rozkłady na stacjach i przystankach lub w sieci, na stronach internetowych przewoźników. Najważniejsze modyfikacje opisujemy poniżej.

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów - woj. mazowieckie

W woj. mazowieckim przewidywane są roboty modernizacyjne na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka. Głównym zadaniem wykonawcy będzie budowa oraz przebudowa peronów w Ostrołęce, Pasiekach, Przetyczy, Wyszkowie i Dalekiem, a także wyposażenie 28 przejazdów w samoczynną sygnalizację. Ze względu na prace od końca kwietnia do grudnia 2026 r. pasażerowie skorzystają z zastępczej komunikacji autobusowej. Sporych utrudnień trzeba się będzie spodziewać także na odcinku Warszawa Wawer - Otwock. Tam w kwietniu ruch pociągów zostanie wstrzymany, a podróżni będą mieli do dyspozycji autobusy.

Korekta rozkładu jazdy pociągów - co się zmieni? Woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, podkarpackie

Zmian nie zabraknie również w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Od 9 marca pasażerowie będą mogli częściowo korzystać z nowego przystanku Śniadowo - Stara Stacja na linii Ostrołęka - Łapy. - Do dyspozycji podróżnych będzie pochylnia i część nawierzchni - to nadal jednak plac budowy. Jednocześnie, ze względu na prace na linii od przystanku do Ostrołęki, na tym odcinku do 19 kwietnia obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa - poinformowało biuro prasowe PKP PLK. Na odcinku Giżycko - Korsze kolejarze będą kończyli prace związane z elektryfikacją. Trakcja elektryczna powinna być wykorzystywana od 1 kwietnia

Między Białogardem a Kołobrzegiem w woj. zachodniopomorskim rozpoczęły się natomiast duże prace modernizacyjne, dzięki którym pociągi będą mogły kursować szybciej. Roboty, które ruszyły 1 marca, potrwają do 30 czerwca. Ruch na jednotorowej linii jest wstrzymany, a pociągi PKP Intercity i Polregio zostały zastąpione komunikacją autobusową. Część składów jeździ zmienioną trasą przez Koszalin. Jeśli zaś chodzi o woj. podkarpackie, tam roboty trwają na linii Jasło - Nowy Zagórz.

- Od 16 marca rozpocznie się kolejny etap robót na dłuższym odcinku Krosno - Sanok, co wiąże się ze zmianami w rozkładzie jazdy. W czasie prac wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa oraz zmieniona organizacja ruchu pociągów na poszczególnych odcinkach. Efektem inwestycji będzie zwiększenie prędkości [...], skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa do Nowego Zagórza [...] oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży. Dodatkowo powstanie pięć nowych przystanków (Jasło Sobniów, Krosno Huta, Krosno Guzikówka, Krosno Południowe, Zagórz Przemysłowy) - przekazały PKP PLK.

Korekta rozkładu jazdy pociągów - co się zmieni? Woj. łódzkie, dolnośląskie, wielkopolskie

W woj. łódzkim po 8 marca nadal prowadzone będą prace na linii między Koluszkami i Częstochową. Na fragmentach trasy pociągi pojadą po jednym torze, przez co część składów dalekobieżnych ruszy trasą zmienioną, a część regionalnych - pojedzie na skróconej relacji lub zostanie odwołanych.

W woj. dolnośląskim kolejarze planują natomiast roboty na trasie Kłodzko Nowe - Kudowa‑Zdrój (na odcinku między Polanicą‑Zdrojem a Kudową‑Zdrojem; od połowy marca) oraz na linii Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (od początku kwietnia). Między 26 kwietnia i 15 maja podróżni muszą spodziewać się również zmian na odcinku Szklarska Poręba Górna - Harrachov ze względu na prace prowadzone przez stronę czeską. Dostępna będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Korekty czekają podróżnych także w woj. wielkopolskim.

- W Obornikach widać już dodatkową nitkę mostu kolejowego nad Wartą, która - wraz z nową mijanką w Parkowie - pozwoli na przejazdy większej liczby pociągów między Poznaniem a Piłą. Zakres prac wymaga tymczasowych zmian w ruchu pociągów, które od 8 do 26 marca, na odcinku Oborniki - Rogoźno, zostaną zastąpione autobusami. W dalszym ciągu modernizujemy linię z Ostrowa Wielkopolskiego do Grabowna na Dolnym Śląsku, a także - już bez istotnych zmian w przejazdach - poprawiamy parametry ważnej trasy między Poznaniem a Zbąszynkiem, aby zwiększyć prędkość pociągów towarowych - czytamy w komunikacie.

Korekta rozkładu jazdy pociągów - co się zmieni? Woj. opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie

W woj. opolskim nadal trwają roboty na linii między Opolem i Częstochową, a kolejarze rozpoczynają także inwestycję na trasie Opole - Kluczbork. Szeroki zakres zadań wymaga wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej na odcinkach Opole Główne - Lubliniec oraz Opole Główne - Kluczbork. W woj. śląskim PKP PLK realizuje swoje przedsięwzięcia na katowickim węźle kolejowym, a także na odcinkach Tychy - Goczałkowice oraz Zabrzeg - Zebrzydowice. Prace toczą się na stacji Gliwice Łabędy oraz na linii Pszczyna - Żory.

- Z uwagi na przebudowę katowickiego węzła kolejowego wybrane pociągi PKP Intercity nadal będą kierowane od Gliwic do Mysłowic przez Bytom, z pominięciem Katowic. Na odcinku Katowice - Sosnowiec Dańdówka obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Połączenia do Lublińca i Chorzewa Siemkowic są realizowane z Chorzowa Batorego [...]. Pociągi Kolei Śląskich relacji Katowice - Oświęcim - Katowice nadal są skrócone na odcinku Katowice - Mysłowice - Katowice. Skrócono także wybrane pociągi w relacjach: Katowice - Tychy Lodowisko (na odcinku Katowice - Tychy), Katowice - Wisła / Cieszyn (na odcinku Katowice - Czechowice‑Dziedzice) oraz Katowice - Rybnik (na odcinku Katowice - Katowice Ligota / Piotrowice / Mikołów). Część składów odwołano między Gliwicami a Dąbrową Górniczą Ząbkowice. Połączenia relacji Cieszyn - Czechowice‑Dziedzice - Cieszyn przez Zebrzydowice są realizowane autobusami - poinformowały PKP PLK.

Zmiany nie ominą podróżnych również w województwach małopolskim oraz świętokrzyskim. Kolejarze prowadzą bowiem modernizację linii nr 8 na kilku odcinkach, m.in. Kraków Główny - Tunel, Kozłów - Sędziszów oraz Tumlin - Skarżysko‑Kamienna. Z tego względu część składów kursuje objazdami, a część zastąpiła komunikacja autobusowa.

