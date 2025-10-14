Internauci wybrali najlepsze uzdrowiska w Polsce w rankingu.

Pierwsze miejsce zajęła miejscowość w woj. świętokrzyskim, znana z klimatu i wód.

Drugie miejsce przypadło uzdrowisku w Beskidzie Sądeckim, słynącemu z wód mineralnych.

Trzecie miejsce zajął kurort, nazywany perłą Beskidu Sądeckiego.

W rankingu znalazło się 10 uzdrowisk z różnych regionów Polski.

Uzdrowiska w Polsce mogą poszczycić się piękną architekturą, przyrodą i nowoczesnymi sanatoriami. Każde oferuje unikalne warunki klimatyczne, bogactwo wód mineralnych, borowin i solanek, które wspierają leczenie chorób układu krążenia, oddechowego, nerwowego czy reumatycznych. Miejscowości rozsiane od Bałtyku po Tatry cieszą się ogromnym zainteresowaniem, jednak ich mnogość może być kłopotem dla niezdecydowanych. Jeśli zastanawiasz się, dokąd pojechać pomocny może być ranking Magazynu Travelist. Redakcja zaprosiła internautów do oddania głosu na najpiękniejsze i najbardziej polskie miejscowości uzdrowiskowe.- Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – tysiące osób wzięły udział w głosowaniu, które wyłoniło pierwszą dziesiątkę najlepszych krajowych kurortów. W zestawieniu znalazły się zarówno uzdrowiska nadmorskie, jak i górskie czy nizinno-leśne – wszystkie znane z wyjątkowego klimatu, naturalnych bogactw i oferty sprzyjającej regeneracji w zgodzie z naturą – czytamy w komunikacie Magazynu Travelist.

Najlepsze uzdrowisko w Polsce

Na pierwszym miejscu rankingu najlepszych polskich uzdrowisk znalazło się Busko-Zdrój. Na miejscowość w województwie świętokrzyskim zagłosowało 21,52 proc. internautów.

- Podobno słońce świeci tu przez 1600 godzin w roku – to absolutny rekord wśród polskich uzdrowisk. Średnia roczna temperatura również jest najwyższa, co zawdzięcza się położeniu w osłoniętej niecce pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Jurą Krakowsko Częstochowską. Ten łagodny mikroklimat od XIX wieku uznawany jest za sprzyjający rekonwalescencji i wciąż stanowi jeden z najważniejszych powodów, dla których Busko-Zdrój przyciąga co roku tysiące kuracjuszy. W połączeniu z ciszą, spokojem i atmosferą niewielkiego kurortu daje idealne warunki do odpoczynku i regeneracji sił – czytamy w uzasadnianiu wyników rankingu.

Busko słynie nie tylko z klimatu, ale także unikalnych w skali Europy złóż wód siarczkowych stosowanych w leczniczych kąpielach i kuracjach pitnych. O wyjątkowości Buska-Zdroju decydują nie tylko jego lecznicze źródła, lecz także liczne atrakcje, które urzekają zarówno architekturą, jak i klimatem tego miejsca. Spacer po Parku Zdrojowym, pełnym starych drzew, urokliwych alejek i muszli koncertowej, to obowiązkowy punkt każdej wizyty – to zielone serce miasta, wokół którego skupiają się najważniejsze obiekty uzdrowiskowe. Szczególną uwagę przyciąga imponujący gmach dawnych Łazienek zaprojektowany przez Henryka Marconiego. Oddany do użytku w 1836 roku, inspirowany stylem starożytnego Rzymu, do dziś zachwyca swoją monumentalną formą i stylowymi wnętrzami, gdzie odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. Warto również odwiedzić zabytkowe kościoły – św. Leonarda oraz Niepokalanego Poczęcia NMP, których historia sięga XVIII i XIX wieku. Latem Busko-Zdrój tętni muzyką dzięki prestiżowym festiwalom, takim jak Festiwal im. Krystyny Jamroz, który od lat przyciąga miłośników muzyki z całego kraju. A gdy zatęsknimy za naturą, wystarczy udać się w pobliskie okolice – malownicze Ponidzie zachwyca sielskimi pejzażami, rozległymi łąkami i lessowymi wąwozami, idealnymi na piesze i rowerowe wyprawy.

Najlepsze uzdrowiska w Polsce 2025. Ranking internautów

Na drugim miejscu rankingu uplasowała się Muszyna. Zagłosowało na nią 17,32 proc. internautów. Malownicza miejscowość położna w Beskidzie Sądeckim, tuż przy granicy ze Słowacją, słynie z naturalnych wód mineralnych, zwanych „muszyńskimi szczawami”, które wspomagają leczenie chorób układu pokarmowego i moczowego. W centrum uzdrowiska znajduje się nowoczesna pijalnia wód oraz kompleks ogrodów sensorycznych. Działają tu także liczne sanatoria, ale miasto zachwyca także architekturą, od zabytkowego rynku po ruiny średniowiecznego zamku górującego nad doliną. Jesienią okolica mieni się kolorami, a liczne szlaki turystyczne prowadzą przez lasy, wąwozy i widokowe grzbiety górskie. Muszyna to także miejsce kultury, odbywają się tu koncerty, wystawy i wydarzenia plenerowe. Muszyna jest położona niedaleko Krynicy-Zdroju, która w rankingu zdobyła trzecie miejsce. Na ukochane miasto Kiepury zagłosowało 14 proc. internautów.

- Choć w Polsce znajdziemy 47 miejscowości o statusie uzdrowiska – perła wśród nich jest tylko jedna. Tak właśnie określa się położone w sercu Beskidu Sądeckiego miasteczko, które oferuje gościom wszystko to, co szykowny górski kurort może mieć najlepszego. Od pięknego położenia, korzystnego mikroklimatu i znanych od co najmniej 200 lat walorów zdrowotnych, poprzez oryginalną architekturę, ciekawe muzea i bogatą ofertę kulturalną, aż po doskonałe warunki narciarskie. Nic zatem dziwnego, że w celu poprawy samopoczucia zjeżdżali tu najwybitniejsi artyści i mężowie stanu. Na liście kuracjuszy znajdziemy m.in. Józefa Piłsudskiego, Henryka Sienkiewicza, Jana Matejkę, Władysława Reymonta czy Jana Kiepurę, który pokochał krynicką atmosferę i wybudował tu willę za 3 mln dolarów – czytamy w uzasadnieniu.

TOP 10 najlepszych uzdrowisk w Polsce. Pełna lista rankingu Magazynu Travelist

Busko-Zdrój (21,52 proc. głosów) Muszyna (17,32 proc. głosów) Krynica-Zdrój (14,00 proc. głosów) Kołobrzeg (11,55 proc. głosów) Świnoujście (10,28 proc. głosów) Nałęczów (9,75 proc. głosów) Polanica-Zdrój (9,63 proc. głosów) Szczawnica (8,06 proc. głosów) Szczawno-Zdrój (7,17 proc. głosów) Kudowa-Zdrój (6,70 proc. głosów)

– Pierwsza edycja naszego rankingu pokazała, że Polacy szczególnie cenią sobie kurorty z tradycjami, które przyciągają kuracjuszy od dziesiątek czy wręcz setek lat. A zarazem te położone na terenach górskich i podgórskich – miejsca, gdzie natura, infrastruktura uzdrowiskowa i atmosfera małych miasteczek tworzą spójną całość. To dowód na to, że coraz chętniej szukamy spokoju w otoczeniu lasów, gór i źródeł mineralnych. Ale też cenimy sobie komfort i nowoczesne udogodnienia. Rozwój oferty hotelowej w zwycięskich miejscowościach sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem podróży nie tylko dla kuracjuszy odwiedzających sanatoria, ale też turystów szukających różnych dróg ucieczki od codzienności: od weekendowego relaksu po pełen regeneracji wypoczynek – mówi Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.