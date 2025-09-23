Widoki jak z egzotycznego raju, a za oknem Bałtyk. Noclegi w Rewalu z morzem na wyciągnięcie ręki. W tym miejscu fale kołyszą do snu

Najpierw do Rewala trzeba dojechać. Drogi ekspresowe ułatwiają sprawę i przyspieszają podróż, ale ostatnie kilkadziesiąt kilometrów pokonujemy lokalnymi drogami. Kamień Pomorski, Gryfice, Trzebiatów – nieważne, skąd prowadzi nasza droga, w okolicach tych miasteczek spotkamy malownicze i równe trasy, gdzie wśród pól i lasów dojedziemy do celu.

Apartamenty nad morzem. W Rewalu Bałtyk kołysze do snu

Apartamenty Hevenia znajdują się nad samym morzem. I to nie są słowa na wyrost. Kompleks przy ulicy Klifowej naprawdę stoi nad klifem. Z jednej strony mamy cichą ulicę oraz wejście i wjazd do budynku. Z drugiej – skarpę, u której podnóża rozciąga się piaszczysta plaża. Nie ma problemu z dotarciem – na miejscu łatwo odnaleźć wjazd, a obsługa budynku pomoże odszukać miejsce parkingowe w podziemnym garażu. W nieznanym jeszcze miejscu to naprawdę pomocne. Do apartamentu wjeżdżamy windą prosto z garażu. Nie trzeba wnosić po schodach ciężkich walizek. Klucze bez problemu znajdziemy przy drzwiach, w skrytce zamykanej na szyfr. Szum morza słychać już na klatce schodowej. Na razie jeszcze tylko z głośników, ale to bardzo miły akcent. Prawdziwe morze słychać po wejściu do środka. I widać – przez ogromne okna morze towarzyszy nam w apartamencie na każdym kroku. Widoku nie zakłóca nic – okna na przestronny taras można niemal w całości rozsunąć. Wtedy morze, jego dźwięk i zapach towarzyszą nam na każdym kroku. A przecież jesteśmy w pomieszczeniu! Takie doświadczenie sprawia, że dopiero potem przychodzi czas na dokładniejsze oględziny pokoju: po wejściu do apartamentu mamy miejsce, by rozpakować swoje rzeczy, wielką szafę w przedpokoju i dalej, w salonie i sypialni. To miejsce ma wszystko, by wygodnie spędzić w nim krótszy i dłuższy czas – w pełni wyposażoną kuchnię, dostęp do internetu, wygodną sofę i komfortowe łóżko. W łazience spory prysznic i sprytnie schowana pralka, a w szafach znajdziemy wszystko, co potrzebne do wygodnego mieszkania – od żelazka po mop i suszarkę do ubrań. Są też leżaki i plażowy parawan.

Noclegi nad samym morzem

No właśnie – bo plaża nie daje o sobie zapomnieć. Jest tuż za oknem. Wystarczy wziąć leżak i wyjść na zewnątrz, choćby w klapkach. Wychodząc z kompleksu, mijamy baseny (są dwa – w środku i na zewnątrz) i po kilkunastu metrach jesteśmy przy wyjściu na plażę, dostępnym tylko dla mieszkańców. Furtka zamykana jest szyfrowym zamkiem. Przejście zbudowano nad klifem, by chronić przybrzeżną wydmę. Wystarczy tylko zejść po krótkich schodach, by pod stopami poczuć czysty bałtycki piasek. Droga z mieszkania zajmuje dosłownie dwie minuty. Odcinek plaży przed budynkiem, w którym mieszczą się apartamenty Hevenia, jest oddalony od powszechnie dostępnych wejść. Nie ma więc tutaj tłumy wypoczywających – znajdziemy za to, zwłaszcza poza sezonem – wymarzony spokój. Można spędzić długie godziny, patrząc na morze, czytając, drzemiąc czy korzystając ze słońca. Można pływać – zejście do morza jest łagodne i piaszczyste, co docenią rodzice z dziećmi. Bardziej wprawni pływacy muszą odejść od brzegu dobre kilkadziesiąt metrów, by móc swobodnie się zanurzyć. Dla tych, którzy zanurzyć wolą najwyżej łydki – świetną opcją będzie spacer brzegiem morza. Po lewej – Rewal, po drodze do ruin kościoła w Trzęsaczu miniemy miejsce, gdzie na plaży cumują kutry (jest też punkt ze świetną wędzoną rybą). Po prawej – Niechorze ze swoją słynną latarnią morską. Nad głowami zobaczymy być może paralotniarzy – dowód, że nad morzem można nie tylko pływać, ale i… latać. Dostępność plaży sprawia, że można spędzić na niej każdą dostępną godzinę. Ale kiedyś trzeba przecież coś zjeść… Wędzona ryba przyniesiona ze spaceru to przecież nie wszystko…

Bałtyk po sezonie

Kuchnia dostępna w apartamencie pozwoli przygotować niemal każdy posiłek i nakarmić całą rodzinę. Na miejscu znajdziemy wszystkie potrzebne naczynia i wyposażenie. Nie trzeba przyjeżdżać z prowiantem, zakupy bez problemu zrobimy w samym Rewalu. W okolicy jest supermarket jednej ze znanych sieci, są też czynne do późna mniejsze sklepy. A jeśli nie chcemy gotować, w odległości krótkiego spaceru znajdziemy kilka restauracji -choć po sezonie lepiej wcześniej sprawdzić, czy będą otwarte. Tak - słynny bałtycki „sezon”… To trudna do zrozumienia chęć, by na gości otwierać się tylko na czas wakacji. A przecież po wakacjach Bałtyk nie przestaje być piękny. Nie przestaje zachwycać. Kiedy woda zbyt zimna na kąpiel, można podziwiać ją z plaży. Kiedy na brzegu robi się chłodniej, można nakryć się przyniesionym z apartamentu kocem. I tu odległość od plaży do miejsca, w którym mieszkamy, ma pierwszorzędne znaczenie. Bo z apartamentu Hevenia możemy wyjść nad morze, gdy tylko mamy ochotę. O każdej porze dnia, nocy, roku. Możemy też podziwiać je z wygodnego fotela na tarasie. A gdyby pogoda sprawiła, że będziemy woleli zostać w środku, piękno Bałtyku zobaczymy przez wielkie okna apartamentu - z komfortowej kanapy, a nawet nie ruszając się z łóżka.

Bezpośredni dostęp do morza to nie jedyne, co znajdziemy w budynkach przy Klifowej. Wspomniane wcześniej baseny pozwolą zrelaksować się o każdej porze roku. Ten zewnętrzny dostępny jest w cieplejszych miesiącach, zaś wewnątrz znajdziemy większy basen, oprócz niego także brodzik dla dzieci i jacuzzi dla szukających odprężenia. Dostępna jest także sucha sauna, która pozwoli zregenerować się po intensywnym dniu. Po tym leniwym zresztą też.

Czas płynie inaczej, gdy nie musimy poświęcać wolnych chwil na logistykę, zamiast na relaks. Kiedy mamy czas dla siebie i dla bliskich. Aby wypoczynek nie stał się utrapieniem, warto zawczasu znaleźć właściwe miejsce. Bliskość plaży, widoki z pokoju, komfortowe otoczenie sprawiają, że w Rewalu znajdziemy Bałtyk na wyciągnięcie ręki.

Resort Hevenia Różana w Rewalu, kolejne apartamenty czekają

W Rewalu powstaje kolejny apartamentowiec dla fanów nadmorskiego wypoczynku blisko plaży. Hevenia Różana będzie się składać z 71 przestronnych apartamentów oraz strefy wellness z jacuzzi, sauną i tarasem słonecznym, a także dostępem do siłowni, sali zabaw dla dzieci oraz wewnętrznego basenu. Powstający resort Hevenia Różana to drugi po Apartamentach Klifowa obiekt MTM Consulting Developer w Rewalu. W bliskiej okolicy – w Mrzeżynie i Pogorzelicy – znajdują się pozostałe nadmorskie inwestycje dewelopera.

Rewal atrakcje

Kiedy już nacieszymy się bliskością morza, możemy wyruszyć na eksplorację okolicy. Jedną z największych atrakcji Rewala jest zabytkowa kolejka wąskotorowa, która łączy nadmorskie miejscowości w regionie. Przejażdżka tą urokliwą ciuchcią to prawdziwa podróż w czasie. Po drodze możemy podziwiać malownicze krajobrazy i poczuć klimat dawnych lat.

Ruiny Kościoła w Trzęsaczu

Z Rewala do Trzęsacza możemy przejść się plażą. Spacer zajmie około 20 minut. Znajdują się ty pozostałości gotyckiej świątyni, która przez wieki była stopniowo pochłaniana przez morze. Dziś pozostał z niej jedynie fragment południowej ściany, stanowiący unikalny i malowniczy element krajobrazu.

Park Wieloryba

Dla rodzin z dziećmi Rewal oferuje niezapomnianą przygodę w Parku Wieloryba. To interaktywne muzeum, w którym można podziwiać modele wielorybów i innych morskich stworzeń w naturalnej wielkości. Ekspozycje są bardzo edukacyjne i angażujące, a dzieci mogą dowiedzieć się wiele o życiu w oceanach i ochronie środowiska.

Oceanarium

Kolejną atrakcją dla miłośników morskich stworzeń jest Oceanarium w Rewalu. Można tu podziwiać różnorodne gatunki ryb i innych organizmów morskich z różnych zakątków świata.

Panorama Bałtyku

Rewal oferuje również przepiękne tarasy widokowe, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach panoramy Bałtyku. To idealne miejsce na relaks, podziwianie krajobrazu i robienie pamiątkowych zdjęć.

Ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne

Dla miłośników aktywnego wypoczynku Rewal i okolice oferują liczne ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne. Można tu wybrać się na wycieczkę rowerową wzdłuż wybrzeża, podziwiając malownicze krajobrazy i urokliwe wioski rybackie. Dla bardziej wymagających turystów czekają trasy trekkingowe prowadzące przez lasy i wzgórza, oferujące niezapomniane widoki i wyzwania.

Latarnia w Niechorzu

Będąc w Rewalu, koniecznie trzeba wybrać się do pobliskiego Niechorza, gdzie wznosi się majestatyczna Latarnia Morska. To jedna z najpiękniejszych latarni na polskim wybrzeżu, a jej historia sięga XIX wieku. Wspinaczka na szczyt latarni to wyzwanie, ale widok, który rozpościera się z góry, wynagradza wszelkie trudy. Panorama Bałtyku, malownicze wybrzeże i okoliczne miejscowości tworzą niezapomniany pejzaż.

