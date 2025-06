To najpiękniejsze plaże nad polskim morzem w 2025 roku? Wybrali je internauci i podróżnicy

Eksperci i internauci w rankingu polskich plaż nad Bałtykiem w 2025 roku wzięli pod uwagę kilka kryteriów, wyłaniając te najlepsze w pięciu kategoriach: Plaża roku, Najlepsza plaża dla rodzin, Najlepsza plaża dla aktywnych, Plaża najbardziej tętniąca życiem oraz Najlepsza INSTAplaża.

Plaża roku 2025

Tytuł Plaży roku, po raz kolejny, powędrował do Świnoujścia. Ta zachodnia perła polskiego wybrzeża od 12 lat nie oddaje korony, co świadczy o niezmiennie wysokiej pozycji w sercach plażowiczów. Co stoi za sukcesem Świnoujścia? Z pewnością temperatura wody, która latem potrafi osiągnąć nawet 26 stopni C, co na polskie warunki jest ewenementem. Nie bez powodu miasto nazywane jest „Majorką Północy". Dodatkowo brak silnych prądów morskich i sinic sprawia, że plaża w Świnoujściu jest szczególnie ceniona przez miłośników sportów wodnych, od początkujących po zaawansowanych, którzy mogą doskonalić swoje umiejętności w lokalnych bazach szkoleniowych SUP, windsurfingu i kitesurfingu. Długa na kilkanaście kilometrów i szeroka na 200 metrów plaża regularnie otrzymuje Błękitną Flagę, symbol czystości i bezpieczeństwa, co dodatkowo podnosi jej atrakcyjność.

Na drugim miejscu w kategorii Plaża roku uplasował się Kołobrzeg, awansując o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku. Miasto zachwyca bogatą ofertą wypoczynkową, trzema szerokimi, piaszczystymi plażami (Centralną, Wschodnią i Zachodnią), z których każda szczyci się Błękitną Flagą. Wzdłuż brzegu ciągnie się najdłuższy nadmorski deptak w Polsce, obejmujący Bulwar Jana Szymańskiego oraz Promenadę Wydmową. Dodatkowym atutem Kołobrzegu jest urokliwa Starówka, zielony Nadmorski Park Zdrojowy oraz gęsta sieć ścieżek rowerowych. Dla szukających mocniejszych wrażeń dostępna jest możliwość przejażdżki skuterem wodnym lub motorówką.

Podium zamyka Hel, który powraca na podium rankingu. Hel, uznawany przez serwis „The World Geography” za jeden z 15 najbardziej zdumiewających półwyspów świata, oferuje plażę o długości 1 kilometra i szerokości 30 metrów, która uchodzi za dziką i tajemniczą. Silne wiatry przyciągają tu entuzjastów windsurfingu i kitesurfingu, a możliwość znalezienia odosobnionego miejsca do plażowania, nawet w szczycie sezonu, oraz liczne obiekty gastronomiczne sprawiają, że Hel jest idealnym miejscem dla osób szukających ciszy i relaksu.

Rodzinny wypoczynek, aktywne wakacje i instagramowe kadry

Ranking Polskich plaż 2025 to nie tylko walka o tytuł Plaży roku. Internauci wskazali również te miejsca, które najlepiej sprawdzają się w innych kategoriach:

W kategorii Najlepsza plaża dla rodzin triumfował Kołobrzeg, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę jego bogatą infrastrukturę i liczne atrakcje dla dzieci. Na drugim miejscu znalazło się Świnoujście, a na trzecim Władysławowo.

Najlepsza plaża dla aktywnych to ponownie Świnoujście, co potwierdza jego pozycję jako mekka sportów wodnych. Drugie miejsce zajął Kołobrzeg, a trzecie Jastarnia.

Plaża najbardziej tętniąca życiem to Świnoujście, co sugeruje, że miasto łączy w sobie zalety zarówno spokojnego wypoczynku, jak i bogatej oferty rozrywkowej. Na drugim miejscu znalazło się Mielno, a na trzecim Kołobrzeg.

Wreszcie, Najlepsza INSTAplaża to Hel, co potwierdza jego unikalny charakter i malownicze krajobrazy. Na drugim miejscu uplasował się Trzęsacz, a na trzecim Jastrzębia Góra.

