Oto najpiękniejsze plaże w Polsce. Numer 1 to prawdziwa perełka niczym polskie Seszele. Piasek, piękna woda i niewielu turystów

Oto najpiękniejsze plaże w Polsce. Top 5 urokliwych miejsc, gdzie piasek jest przyjemny, a woda niebieska

Europejskie plaże zachwycają turystów z całego świata. Plaże w Grecji czy w Chorwacji zapadają w pamięć na długie lato. Wiele osób myśli, że w Polsce nie ma takich miejsc. Okazuje się, że to nieprawda. Polska zachwyca wieloma miejscami, w których można podziwiać potęgę natury. W naszym kraju można znaleźć zarówno plaże typowo turystyczne, gdzie można się swobodnie opalać i kąpać, jak i dzikie miejsca, które nie są jeszcze do końca odkryte.

Polska to przede wszystkim unikalne wydmy. Najbardziej znane są ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, które uchodzą za jedyny tego typu obszar w całej Europie. Co ciekawe, wydmy występują nie tylko blisko morza. W Polsce mamy wiele wydm śródlądowych, które występują między innymi w Kotlinie Sandomierskiej, Puszczy Kampinoskiej, Mazowieckim Parku Krajobrazowym, Równinie Wkrzańskiej oraz w Borach Dolnośląskich.

W ostatnich latach głośno też było o "polskich Malediwach". To urokliwe miejsce nazywane Parkiem Gródek w Jaworznie w województwie śląskim. Miejsce to zachwyca lazurową wodą, jednak kąpanie się tam jest surowo zabronione. Park Grodek to zalany kamieniołom, gdzie pod wodą wciąż mogą znajdować się niebezpieczne elementy. Woda tam jest bardzo czysta, jednak ze względu na pH nie nadaje się do kąpieli.

Przygotowaliśmy dla Ciebie nasze zestawienie top 5 najpiękniejszych plaż w całej Polsce. To miejsca, które zachwycają najbardziej wybrednych. Sprawdzają się one zarówno na rodzinny urlop z dziećmi, jak i na samotny wypad. Na tych plażach oczaruje Cię dosłownie wszystko, od białego piasku i niebieskiej wody po unikalne formy przyrodnicze. Oto najpiekniejsze plaży w Polsce, które warto odwiedzić latem 2025.