Wakacje 2024: jak odpoczywają Polacy? Urlopowe nawyki rodaków okiem socjolożek

Dodaj to do gleby, a zmienisz kolor kwiatów hortensji na niebieski! Ogromne kwiaty zmienią kolor. Pielęgnacja hortensji

Zamiast do prania wlej to do miski i wetrzyj w deskę sedesową. Po 20 minutach żółte plamy i zacieki się rozpuszczą. Ocet się nie przyda. Czyszczenie deski sedesowej

Koniec roku szkolnego i początek lata za nami. Wystartowały wakacje. Czy w tym sezonie Polacy wyjadą na zagraniczne wakacje, czy zostaną w kraju?

Dorota Peretiatkowicz, socjolożki.pl: W tym roku 35% Polaków planuje wyjazd na zagraniczne wakacje, pozostałe 65% planuje wakacje w Polsce. Koszt wyjazdów zagranicznych po zapaści pandemicznej znacznie wzrósł, do tego dochodzą kwestie związane z konfliktami zbrojnymi, które mogą powodować poczucie zagrożenia Polaków – nie tylko jest to lęk związany z podróżą za granicę, ale również kwestie finansowe. Z naszych badań wynika, że szczególnie kobiety odczuwają lęk o bezpieczeństwo rodziny. Polacy stali się bardziej oszczędni, ponieważ przyszłość wydaje im się niepewna. Dodatkowo wysoka inflacja, wzrost cen towarów podstawowych spowodowały, że oglądamy każdą złotówkę z dużą ostrożnością. Pandemia nauczyła Polaków, że trzeba mieć poduszkę finansową, na wszelki wypadek.

Ciekawi mnie zatem, które grupy wiekowe i zawodowe najchętniej wybierają odległe destynacje, a które wolą spędzić urlop w kraju?

Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożki.pl: Najchętniej wybierają wakacje zagraniczne najmłodsi, ci z grupy wiekowej 18-24 lat. Ta swoboda może wynikać z tego, że te wypady są jeszcze często finansowane przez rodziców, mogą to być także wyjazdy na turnusy językowe. Młode osoby w podróżach zagranicznych upatrują źródła zbierania różnorakich doświadczeń, kolekcjonowania wspomnień. Podróże zagraniczne pozycjonują ich w grupie rówieśniczej, ale uwaga – są to również osoby, które potrafią znacznie lepiej niż starsi poruszać się w zawiłościach sprytnie wydanych pieniędzy i poszukiwania atrakcyjnych destynacji, w bardzo przystępnych cenach. Wraz z wiekiem wzrasta zainteresowanie spędzeniem urlopu w kraju. Może to być nie tylko zamiłowaniem do polskich krajobrazów, ale wynikać z ograniczeń finansowych. Osoby mające dzieci często rezygnują nawet ze wspólnych rodzinnych wakacji z tego właśnie powodu lub odwiedzają rodzinę, czy wybierają wczasy pod gruszą – aby było taniej.

To ciekawe. A czy wybory wakacyjne osób z małych miejscowości różnią się od tych z dużych aglomeracji?

K. K-Z., socjolożki.pl: Na wybory wakacyjne nie wpływa to, czy mieszkamy na wsi, czy w wielkim mieście. Te różnice, jeśli występują, nie są znaczące. Żyjemy w globalnej wiosce i możliwość dotarcia na lotnisko, czy nad morze nie stanowi problemu, jeśli stać nas na wyjazd wakacyjny.

A jak wakacje spędzą najmłodsi? Czy polskie rodziny decydują się na dalekie wyjazdy z dziećmi?

D.P., socjolożki.pl: Osoby mające dzieci częściej wybierają wakacje w Polsce, niż te, które dzieci nie mają. Warto jednak zaznaczyć, że im starsze dziecko, tym większa otwartość na wyjazdy z nim za granicę, szczególnie gdy kończy ono 10 lat. Takie wakacje są jednak planowane z dużym wyprzedzeniem, rodziny sprawdzają ceny biletów lotniczych, czekając na odpowiedni moment zakupu, wybierają przyjazne miejsca dla najmłodszych. Dobrą opcją są dla nich wyjazdy last minute, ale tu jednak może czekać ryzyko związane z tym, że hotel nie będzie odpowiednio atrakcyjny – na to nie mogą sobie pozwolić.

A patrząc na to z innej strony - czy poziom wykształcenia ma znaczenie przy wyborze rodzaju wyjazdu?

K. K-Z., socjolożki.pl: Osoby z wyższym wykształceniem, chętniej niż pozostali, wybierają wakacje za granicą. Można oczywiście przypuszczać stereotypowo, że osoby takie są bardziej otwarte na świat i zdobywanie nowych doświadczeń. Powód może być jednak bardzo prozaiczny – zasobność portfela. Osoby z wyższym wykształceniem to osoby na stanowiskach managerskich lub wykonujące wolne zawody – pracują bardzo intensywnie w ciągu roku, często ponad normę. Wyjazd zagraniczny postrzegają jako odpowiednią nagrodę za rok wyrzeczeń i pracy w weekendy.

Od dłuższego czasu nie cichnie sprawa afery tzw. „Króla Zanzibaru”. Czy po jej ujawnieniu Polacy mniej chętnie będą wybierać egzotyczne destynacje?

D.P., socjolożki.pl: Polacy bardzo tęsknią za wyjazdami zagranicznymi i afera z tzw. „Królem Zanzibaru” nie zabierze im tych marzeń. Obecnie symbolem statusu są właśnie podróże zagraniczne – czy nas na nie stać i jak daleko jesteśmy w stanie polecieć. Polacy są bardzo zaradnym narodem – zanim wyjadą, sprawdzają różne opcje zakwaterowania, czytają opinie – są bardzo ostrożni, unikają sytuacji, gdzie mogliby zostać oszukani.

Konto Instagramowe socjolożki.pl prowadzone przez Katarzynę Krzywicką-Zdunek i Dorotę Peretiatkowicz, istnieje od 2023 roku, obecnie ma blisko 15 tys. obserwujących i dociera do blisko 200 tys. osób. W tym roku socjolożki.pl otrzymały nominację do pierwszej trójki influencerów w kategorii Specialized&Professional w konkursie Influencers Live Awards 2024. Konto jest obserwowane przez większość dziennikarzy działających w mediach, zarówno tych działających online, jak i prasowych oraz telewizyjnych. Wielokrotnie treści znajdujące się na portalu były wykorzystywane w artykułach i programach. Twórczynie są stałymi osobami w mediach, udzielają wywiadów, występują w radio i telewizji. Są też mówczyniami konferencyjnymi, mają szeroki wachlarz wykładów z zakresu socjologii, psychologii społecznej i otaczających nas zjawisk.

i Autor: materiał prasowy socjolożki.pl