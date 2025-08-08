To najpiękniejszy letni moment w Tatrach. Różowe kwiaty rozlewają się po szlakach. Jak się nazywają i gdzie ich szukać?

Tatry rozkwitają różowymi kwiatami wierzbówki kiprzycy, tworząc spektakularne widoki na szlakach.

To zjawisko, szczególnie intensywne na Hali Gąsienicowej, zwiastuje zbliżającą się jesień.

Odkryj, jak nazywa się ta roślina, gdzie ją znaleźć i dlaczego jest tak ważna dla tatrzańskiej przyrody.

Choć widok zapiera dech w piesiach, a niektórzy uważają, że Hala Gąsienicowa to aktualnie najpiękniejsze miejsce w Polsce i całych Tatrach, to niestety także znak, że zbliża się jesień. Tatry z końcem lata zmieniają barwy. Soczysta zieleń powoli ustępuję i pojawiają się kolejne kolory. W tym roku początek sierpnia to jeden z najpiękniejszych momentów na Hali Gąsienicowej. Nawet jeśli nie mamy prowiantu w plecaku, to pewni możemy być jednego - teraz, w tym miejscu, nakarmimy oczy i duszę, bo widok jest oszałamiający. Wszystko za sprawą fioletowo-różowego dywanu z kwiatów. Na Hali Gąsienicowej zakwitła wierzbówka kiprzyca.

Wierzbówka kiprzyca kwitnie w sierpniu w Tatrach

Wierzbówka kiprzyca znana też jako wierzbówka wąskolistna. Występuje pospolicie w Ameryce Północnej, Azji oraz w Europie. W Polsce rośnie niemal w całym kraju (od nizin aż po góry), zwykle na skrajach lasów, przy torach kolejowych, nieużytkach, przydrożach, łąkach i pastwiskach. W Tatrach spotkamy ją od podnóża gór aż po piętra halne. W czasie kwitnienia tworzy spektakularny widok – łąki przypominają purpurowe dywany. Polska nazwa tej rośliny pochodzi od liści wierzbówki, które podobne są do liści wierzby. Natomiast drugi człon nazwy – kiprzyca — od charakterystycznego wyglądu dojrzałych, otwartych owoców i uwalniających się z nich nasion z białym puchem, co przypomina kipiący wrzątek. Z jej liści przygotowuje się napar nazywany rosyjską herbatą – Iwan Czaj, któremu oprócz walorów smakowych przypisuje się właściwości zdrowotne. Napój uważany jest za remedium na bóle głowy i zszargane nerwy. Różowe kwiaty wierzbówki to także magnes na owady zapylające. Pszczoły, trzmiele, motyle – wszystkie one tłumnie odwiedzają kwiaty wierzbówki, by posilić się jej nektarem i pyłkiem. Obserwowanie tych pracowitych zapylaczy w otoczeniu kwitnącej wierzbówki to prawdziwa przyjemność dla miłośników przyrody.

Podziwiaj i chroń

Podziwiając piękno wierzbówki kiprzycy, pamiętajmy o ochronie tatrzańskiej przyrody. Nie zrywaj kwiatów, nie niszcz roślin i nie schodź z wyznaczonych szlaków. Dzięki temu przyszłe pokolenia również będą mogły cieszyć się widokiem tych różowych kwiatów zdobiących tatrzański krajobraz. Wierzbówka kiprzyca to symbol siły, odrodzenia i piękna natury. Niech jej widok przypomina nam o konieczności dbania o nasze góry i o ich niezwykłe bogactwo.

ZOBACZ TEŻ: Trwa moda na Polskę i nie przeszkadza nam kapryśna wakacyjna pogoda. "Lipiec nie tylko spełnił, ale znacząco przerósł nasze oczekiwania"