Polska atrakcja bije rekordy popularności. Trudno się dziwić, że tyle osób tu przyjeżdża. Widoki zapierają dech w piersiach

Tatry zachwycają o każdej porze roku. Góry, które oferują różnorodne widoki i stopień trudności w ich zdobywaniu przyciągają jak magnes, zarówno zaprawionych w bojach, jak i początkujących turystów. Z najnowszych danych Tatrzańskiego Parku Narodowego wynika, że od początku roku do końca czerwca 2025 na szlaki weszło łącznie 2 mln 841 osób.

- Tatry są wyjątkowe – niewielkie, ale niezwykle różnorodne i unikalne przyrodniczo. Ich popularność nie dziwi – zaznaczył w rozmowie z PAP dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Choć tłumy turystów nie są bez znaczenia dla tatrzańskiej przyrody, TPN nie zamierza na razie wprowadzać limitów wejść do parku. Jak zaznaczył Szymon Ziobrowski, wzrost liczby turystów odnotowuje się na całym świecie, jednak cieszy, że coraz więcej osób wybiera aktywną turystkę w górach — To zdrowe i potrzebne — powiedział dyrektor.

Rekordy w Tatrach. Kasprowy Wierch na szczycie listy

Od lat największą popularnością wśród turystów cieszy się Kasprowy Wierch. Góra mierząca 1987 m n.p.m. jest pozornie łatwa do zdobycia. Jeśli w sezonie wakacyjnym odczekamy kilka godzin w kolejce do kolejki, to na Kasprowy Wierch dostaniemy się w ciągu 20 minut. Jednak jeśli nie uśmiecha nam się czekać, możemy zdobyć szczyt pieszo. W tym roku z pierwszej opcji skorzystało 253 tys. 533 turystów. Tyle osób wjechało kolejką na szczyt. W tym samym czasie w kierunku Morskiego Oka z Palenicy Białczańskiej wyruszyło 240 tys. 784 osoby, a Dolinę Kościeliską odwiedziło 210 tys. 614 turystów. Jak podaje TPN, coraz więcej osób bilet do parku kupuje przez Internet, co pozwala uniknąć kolejek przy kasie. W pierwszym półroczu z takiej opcji skorzystało 382 tys. 864 osób. Do Parku weszło także 105 tys. 390 osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu w ramach Karty Dużej Rodziny. Jak pisaliśmy wyżej, ogólnie w tym roku na teren TPN weszło ponad 2 mln osób dla porównania, w tym samym czasie w ubiegłym roku Tatry odwiedziło 1 mln 792 tys. 832 osoby. W całym 2024 r. odnotowano rekordową liczbę 5 mln 91 tys. wejść, a rok wcześniej – 4 mln 510 tys. O takich liczbach nie myślał 10 lat temu. W 2015 r. wszystkie szlaki w polskiej części Tatr odwiedziło 3 mln 180 tys. turystów.

