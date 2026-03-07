Ubezpieczenie nagrobka to niewielki wydatek. Może uchronić cię przed kosztowną naprawą pomnika

Roczny koszt ubezpieczenia nagrobka to zaledwie 50-250 złotych w porównaniu do ceny pomnika sięgającej nawet 10 tysięcy złotych

Ile kosztuje postawienie pomnika? Sprawdzamy aktualne ceny i koszty napraw

Nagrobek to dziś spory wydatek, który może mocno nadwyrężyć domowy budżet. Średni koszt postawienia pojedynczego pomnika z granitu to wydatek rzędu 6 do 8 tysięcy złotych, a cena podwójnego z łatwością przekracza 10 tysięcy. Do tej kwoty należy jeszcze doliczyć koszty montażu, wahające się od około 340 do 900 złotych.

Tak wysokie ceny sprawiają, że nawet drobna naprawa, jak usunięcie pęknięcia (od 100 zł), czy kompleksowe odnowienie (nawet do 2800 zł) staje się finansowym wyzwaniem, szczególnie dla seniorów. Dlatego warto myśleć o nagrobku nie tylko jako o miejscu pamięci, ale także jako o materialnej inwestycji. Taka perspektywa rzuca nowe światło na to, dlaczego jego ochrona ma głęboki, praktyczny sens.

Zniszczenie nagrobka przez wichurę lub wandala. Co najczęściej zagraża pomnikom?

Pomniki na cmentarzach to niemi świadkowie historii, niestety narażeni na wiele nieprzewidywalnych zagrożeń, od sił natury po celowe działanie człowieka. Destrukcyjną siłę żywiołów pokazała chociażby potężna wichura z 2017 roku, która na cmentarzu w Kielcach połamała i przewróciła 12 nagrobków, a jeden zabytkowy zniszczyła doszczętnie. Takie zdarzenia losowe, jak burze, gradobicia czy spadające konary drzew, stanowią jedno z głównych ryzyk.

Drugim, równie poważnym zagrożeniem, jest działalność złodziei i wandali, nasilająca się szczególnie przed dniem Wszystkich Świętych. Jak wskazuje detektyw Małgorzata Marczulewska, łupem padają nie tylko kwiaty, ale przede wszystkim metalowe elementy trwale przymocowane do pomnika, takie jak krzyże czy wazony. Brak systemowego monitoringu na większości nekropolii to dla sprawców zaproszenie do działania, a straty potrafią być naprawdę bolesne, sięgając od kilkudziesięciu do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Ubezpieczenie pomnika. Co obejmuje polisa, a za co ubezpieczyciel nie zapłaci?

Taka polisa na pomnik najczęściej występuje jako dodatek do ubezpieczenia mieszkaniowego, choć niektóre firmy oferują ją również jako samodzielny produkt. Jej głównym zadaniem jest ochrona finansowa na wypadek zdarzeń losowych, takich jak uderzenie pioruna, upadek drzewa czy silny deszcz, a także kradzieży elementów trwale złączonych z nagrobkiem oraz aktów dewastacji. Warto jednak pamiętać o wyłączeniach. Jak wynika z analizy Rzecznika Finansowego, standardowa polisa nie obejmie kradzieży niezabezpieczonych przedmiotów, jak znicze czy kwiaty, ani szkód wynikających z naturalnego starzenia się materiału czy osuwania ziemi.

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka i na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy?

Roczny koszt ochrony nagrobka jest zaskakująco niski w porównaniu do potencjalnych strat i wynosi od 50 do 250 złotych. Ostateczna składka zależy od wybranej sumy ubezpieczenia, która według specjalistów powinna wynosić co najmniej 10 tysięcy złotych, aby realnie pokryć ewentualne koszty naprawy pomnika lub jego całkowitej wymiany. Dobrze jest też wiedzieć, że ubezpieczyciele mogą stosować tak zwany udział własny w szkodzie (zazwyczaj 200-500 zł) i często ograniczają wiek ubezpieczanego nagrobka, na przykład do 20 lat. To niestety może wykluczyć z ochrony starsze, cenne rodzinne grobowce.

