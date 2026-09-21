Scalp care first - reset skóry głowy

W pielęgnacji włosów łatwo skupić się na tym, co widać, czyli długościach i końcówkach, zapominając o skórze głowy. Tymczasem jednym z najczęstszych błędów jest dobieranie szamponu do rodzaju włosów zamiast do potrzeb skalpu. To właśnie szampon powinien przede wszystkim odpowiadać za oczyszczenie skóry głowy, jednak przy większej ilości sebum, resztek produktów do stylizacji czy zanieczyszczeń samo mycie może nie być wystarczające. Dlatego warto włączyć do rutyny również peeling skóry głowy, stosowany regularnie, na przykład raz w tygodniu. To szczególnie ważne, jeśli często sięgamy po suchy szampon, lakiery czy produkty do stylizacji, które mogą pozostawiać na skórze dodatkowy osad. Dobrze oczyszczony i zadbany skalp tworzy odpowiednie środowisko dla mieszków włosowych, co ma znaczenie dla prawidłowego wzrostu włosów i ich kondycji. Warto pamiętać, że skóra głowy – podobnie jak skóra twarzy – ma swoje indywidualne potrzeby i wymaga odpowiednio dobranej rutyny. Kluczowe jest więc dopasowanie częstotliwości i rodzaju oczyszczania do jej potrzeb, aby nie naruszać naturalnej bariery ochronnej. Taka zmiana podejścia pozwala spojrzeć na pielęgnację włosów bardziej kompleksowo – od nasady aż po końce.

GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE

To pierwszy krok – podobnie jak w przypadku skóry twarzy – do właściwie dobranej pielęgnacji. Szampon warto dobierać przede wszystkim do potrzeb skóry głowy, a podczas mycia używać letniej wody i wykonywać delikatny masaż opuszkami palców. Dopiero powstałą pianę należy rozprowadzić na długościach włosów – bez intensywnego pocierania, które może je niepotrzebnie obciążać i plątać. Od czasu do czasu warto sięgnąć również po szampon głęboko oczyszczający, taki jak BARWA PRO EFFECT BIOTYNA & KOLAGEN. Jego lekka formuła dokładnie oczyszcza skórę głowy, a zawarte w niej składniki wspierają kondycję włosów: biotyna pomaga je wzmacniać od nasady, a kolagen poprawia ich strukturę i optycznie zwiększa gęstość. W efekcie włosy są bardziej sprężyste, lekkie i wyraźniej odbite u nasady, a regularne stosowanie pomaga zachować ich świeży i zdrowy wygląd.

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ZŁUSZCZANIE RAZ W TYGODNIU

Peeling skóry głowy warto wykonywać raz w tygodniu, aby usunąć martwy naskórek, nadmiar sebum i pozostałości produktów do stylizacji. Regularne oczyszczanie pomaga utrzymać skórę głowy w równowadze i ograniczyć jej nadmierne przetłuszczanie. Właściwie oczyszczony skalp stanowi również lepsze środowisko dla mieszków włosowych, co ma znaczenie dla ich prawidłowego funkcjonowania i kondycji włosów u nasady. Dobrym uzupełnieniem pielęgnacji jest YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY PEELING TRYCHOLOGICZNY PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW, który głęboko oczyszcza skórę głowy, pomaga regulować wydzielanie sebum i wspiera mikrokrążenie, stymulując mieszki włosowe. Formuła zawiera naturalne bio-mikroigły pozyskiwane z gąbki morskiej Spongilla Spicules, które pobudzają skórę do intensywniejszej regeneracji. Mimo swojego działania mikroigły nie są wyczuwalne ani kłujące, dzięki czemu produkt łączy intensywne oczyszczanie z komfortową aplikacją. Regularne stosowanie pomaga zadbać o kondycję skóry głowy oraz włosów u nasady.

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DOBRA(NOC) DLA WZROSTU

Noc to czas, w którym skóra intensywnie się regeneruje, dlatego warto wykorzystać ten moment również na pielęgnację skóry głowy. Serum do stosowania na noc pomaga ograniczyć wypadanie włosów oraz wspierać kondycję i aktywność mieszków włosowych. Lekka, bez spłukiwania formuła zapewnia komfortowe uczucie na skórze głowy i pomaga utrzymać jej naturalne pH. Delikatny kwiatowy zapach sprawia, że wieczorna pielęgnacja staje się przyjemnym, zmysłowym rytuałem. Regularne stosowanie pomaga przywrócić włosom witalność i zadbać o ich wygląd już od nasady.

Wypróbuj: TYPEBEA G•Line G1 Overnight Boosting Peptide Serum, 211 zł/100 ml, dostępne na wyłączność w DOUGLAS i na douglas.pl

RYTUAŁ JAK W SPA

Eksperci NUXE SPA opracowali wyjątkowe techniki aplikacji i masażu, które stymulują skórę głowy oraz wzmacniają skuteczność pielęgnacji z wykorzystaniem tylko jednego produktu – NUXE Hair Prodigieux® Wzmacniające serum nawilżające do włosów i skóry głowy. Możesz stosować go codziennie jako produkt przed stylizacją, a dzięki składnikom aktywnym świetnie sprawdzi się również podczas masażu pobudzającego mikrokrążenie skóry głowy. Wystarczy podczas aplikacji wykonywać powolne, głębokie ruchy okrężne, rozpoczynając od szczytu głowy i stopniowo kierując się ku karkowi. Serum sprawdzi się także jako pielęgnacja kojąca – płynne, falujące ruchy palców po skórze głowy zapewnią uczucie komfortu i relaksu, pomagając rozluźnić nagromadzone napięcie. Sercem serum jest ponad 8500 mikrokapsułek ze sfermentowanym olejem z różowej kamelii, które łączą swoje działanie z właściwościami kwasu hialuronowego oraz ekstraktu z amli. Mikrokapsułki delikatnie otwierają się podczas aplikacji, uwalniając odżywczy i regenerujący olejek, który harmonijnie łączy się z lekką konsystencją serum.

Wypróbuj: NUXE Hair Prodigieux® Wzmacniające serum nawilżające do włosów i skóry głowy, 173 zł/50 ml