Ułóż tak dwa palce nad nosem i wymasuj lwią zmarszczkę. Bruzda zacznie się spłycać dzień po dniu, a twarz odmłodnieje o 10 lat. Domowy sposób na lwią zmarszczkę

Uciążliwa lwia zmarszczka potrafi zmienić wyraz twarzy, a jej usunięcie często wiąże się z regularnymi, kosztownymi zabiegami.

Istnieje naturalna alternatywa dla botoksu – specjalny masaż twarzy, który skutecznie rozluźnia mięśnie i spłyca bruzdę.

Sprawdź, jak prosta technika z użyciem zaledwie dwóch palców może przynieść zaskakujące efekty i przywrócić gładkie czoło!

Sposób na pozbycie się lwiej zmarszczki. Co zamiast botoksu?

Lwia zmarszczka to pionowa bruzda, która pojawia się między brwiami tuż nad naszym nosem. Z czasem pogłębia się i zmienia wyraz twarzy. Za powstanie lwiej zmarszczki odpowiada niewielki mięsień, który marszczy brwi. Dlatego też jest ona uznawana za zmianę mimiczną. Pojawia zarówno u kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku i wielu jej posiadaczy zastanawia się jak pozbyć się lwiej zmarszczki. Można oczywiście zdecydować się na botoks, jednak należy pamiętać o regularnym wykonywaniu tego zabiegu, aby oczekiwany efekt się utrzymał. I także trzeba się liczyć ze sporym kosztem, gdyż ceny usunięcia lwiej zmarszczki botoksem to około 600-800 złotych. Oczywiście możemy w tym celu zmienić nawyki pielęgnacyjne, wprowadzając kosmetyki przeciwzmarszczkowe i pobudzające produkcję kolagenu. Jednak jednym z najczęściej polecanych domowych sposobów na lwią zmarszczkę jest masaż twarzy. To tak naprawdę kilka minut dziennie, a efekty mogą nas pozytywnie zaskoczyć. Tu ważna jest regularność i technika. Jak wykonywać masaż na lwią zmarszczkę?

Ułóż tak dwa palce nad nosem i wymasuj lwią zmarszczkę. Bruzda zacznie się spłycać

Masaż na lwią zmarszczkę, czyli tę między brwiami może być bardzo pomocny w jej spłyceniu, rozluźnieniu mięśni i zapobieganiu jej pogłębianiu. Jak go wykonać, aby z czasem zredukować pionową bruzdę? Przede wszystkim zawsze zaczynaj od dokładnego oczyszczenia skóry twarzy i umycia dłoni. Nałóż na okolicę czoła i brwi olejek do masażu twarzy, bogate serum lub krem nawilżający. Połóż opuszki palców wskazujących i środkowych obu dłoni na środku czoła, tuż nad lwią zmarszczką. Wykonuj nimi delikatne, okrężne ruchy, rozgrzewając skórę. Następnie delikatnie rozetrzyj skórę od środka czoła na zewnątrz, w kierunku skroni. Kolejnym ruchem będzie tak zwane podnoszenie brwi. Umieść opuszki palców wskazujących obu dłoni tuż nad wewnętrznymi kącikami brwi. Delikatnie, ale zdecydowanie pociągnij skórę w górę i na zewnątrz, w kierunku linii włosów, unosząc brwi. Za każdym razem przytrzymaj przez kilka sekund i powtórz. Najlepsze efekty uzyskasz, wykonując masaż codziennie przez 5-10 minut, najlepiej wieczorem, jako część rutyny pielęgnacyjnej. Z czasem bruzda zacznie się spłycać.

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