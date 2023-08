Zwierzęco skuteczny trik na lwią zmarszczkę. Genialny produkt, który rozprawi się z bruzdami i znacząco ujędrni skórę. Rób to codziennie

Perfumy będą długo pachnieć, jeśli użyjesz ich w ten sposób. Wiele osób popełnia błąd, przez co zapach szybko się ulatnia. Ekspertka radzi, co zrobić, aby utrzymać zapach na dłużej

Czym jest i dlaczego powstaje lwia zmarszczka?

Lwia zmarszczka, nazywana również zmarszczką gniewu, to nic innego jak pionowa bruzda pomiędzy brwiami. Jest najbardziej widoczna w momencie, gdy marszczymy brwi. Często pojawia się ona już po 30-tym roku życia, gdy w skórze zachodzą pierwsze, nieodwracalne procesy starzenia się. Z czasem bruzda pogłębia się. Lwia zmarszczka wynika przede wszystkim ze zmniejszonej produkcji kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowego. W przypadku procesów starzenia się skóry warto zdać sobie sprawę, że nie ma magicznych specyfików, które są w stanie cofnąć zmiany do początku. Kluczem jest prewencja i stosowanie regularnie pielęgnacji już od 25-tego roku życia. Są na szczęście sposoby, dzięki którym możesz zmniejszyć widoczność lwiej zmarszczki oraz ujędrnić tę okolicę twarzy.

Domowe sposoby na lwią zmarszczkę

W walce z lwią zmarszczką ważna jest przede wszystkim profilaktyka. Pamiętaj, by niezależnie od pory roku oraz pogody stosować kremy z filtrem. Noś okulary przeciwsłoneczne, by nie mrużyć oczu oraz dbaj o zbilansowanej dietę. Możesz również stosować domowe maseczki. Idealnie sprawdzą się te na bazie oliwy z oliwek ogórków, jogurtu lub też maślanki. W pielęgnacji stosuj kosmetyki z retinolem, witaminą C oraz te bogate w kwas hialuronowy oraz kolagen.

Jakie kosmetyki na lwią zmarszczkę?

Sephora Collection Super Radiance Serum Vitamins C+E - Serum do twarzy z witaminą C+E

Stworzone w 98% ze składników naturalnych, rozświetlające serum do twarzy zawiera wysokie stężenie składników aktywnych dla uzyskania widocznych rezultatów: 7% stabilizowanej witaminy C pochodzenia naturalnego i syntetycznego, a także witaminę E i peptydy. Odpowiednie dla wszystkich typów skóry, nawet wrażliwej, przywraca blask, wyrównuje cerę i zmniejsza widoczność plam. To serum to kuracja dla skóry ukierunkowana na wszystkie jej nierówności: po 28 dniach cera jest bardziej promienna, wyrównana i zmniejsza się widoczność plam. Zmniejsza się widoczność drobnych linii i zmarszczek, skóra jest bardziej jędrna i nawilżona.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Kiehl's Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum - Serum przeciwzmarszczkowe na noc z retinolem

To błyskawiczne działające serum przeciwzmarszczkowe na noc z 0,3% retinolem retinolu pomaga przyspieszać regenerację skóry. Retinol jest w stanie wniknąć w aż do 15 warstw powierzchniowych naskórka. Już po 5 dniach zauważysz widoczną redukcję drobnych linii, a po 2 tygodniach także zmarszczek. By zapewnić długotrwałą świeżość , wykorzystano innowacyjne opakowanie. Czysty retinol jest świeżo zmieszany z formułą serum przy pierwszym użyciu. Regularnie stosowane serum z retinolem oferuje skórze bardziej młodzieńczy wygląd, wygładzając ją i odświeżając.

i Autor: Materiały prasowe Khiel's

CHARLOTTE TILBURY Magic Serum Crystal Elixir - Serum przeciwzmarszczkowe

przełomowe peptydy precyzyjnie atakują zmarszczki

najnowszej generacji złota witamina C

kompleks 5 kryształów

silnie nawilżający kwas poliglutaminowy 4 x mocniejszy niż kwas hialuronowy

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

PHLOV - ELIKSIR ODMŁADZAJĄCY

Unikalne połączenie dwóch innowacyjnych peptydów spłyca istniejące zmarszczki (w tym mimiczne, marionetkowe, czołowe oraz kurze łapki) i zwiększa odporność skóry na powstawanie nowych, przyspieszając jej relaksację po skurczu mimicznym. Poprawia syntezę kolagenu i gęstość skóry. Spowalnia procesy starzenia dzięki aktywacji tzw. genów długowieczności. Stanowiący bazę eliksiru naturalny kwas hialuronowy w trzech wielkościach molekuł wykazuje wielowymiarowe działanie nawilżające, kojące i uelastyczniające. Wzmacnia barierę ochronną naskórka i wygładza drobne zmarszczki. Jest pozyskiwany w innowacyjnym procesie biofermentacji i posiada certyfikat potwierdzający jego przyjazność dla mikrobiomu.

i Autor: Materiały prasowe PHLOV