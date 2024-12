Wystarczy 5 minut wieczorem, aby zmniejszyć lwią zmarszczkę. Krótki masaż twarzy usunie bruzdę między brwiami. Domowy sposób na lwią zmarszczkę

Wystarczy 5 minut wieczorem, aby zmniejszyć zmarszczki

Lwia zmarszczka to pionowa bruzda, która pojawia się między brwiami tuż nad naszym nosem. Z czasem pogłębia się i zmienia wyraz twarzy. Za powstanie lwiej zmarszczki odpowiada niewielki mięsień, który marszczy brwi. Dlatego też jest ona uznawana za zmianę mimiczną. Pojawia zarówno u kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku i wielu jej posiadaczy zastanawia się jak pozbyć się lwiej zmarszczki. Można oczywiście zdecydować się na botoks, jednak należy pamiętać o regularnym wykonywaniu tego zabiegu, aby oczekiwany efekt się utrzymał. I także trzeba się liczyć ze sporym kosztem, gdyż ceny usunięcia lwiej zmarszczki botoksem to około 600-800 złotych. Niektórzy starają się zmienić nawyki pielęgnacyjne, wprowadzając kosmetyki przeciwzmarszczkowe i pobudzające produkcję kolagenu. Oczywiście to cenna dla skóry zmiana. Jeśli jednak chcesz pozbyć się lwiej zmarszczki nieinwazyjnie i za darmo to postaw na masaż twarzy. Wystarczy poświęcić na niego dosłownie 5 minut każdego wieczora, aby zmniejszyć lwią zmarszczkę i wygładzić cerę.

Krótki masaż twarzy na lwią zmarszczkę. Jak go wykonać?

Domowy sposób na lwią zmarszczkę, a dokładniej masaż na tę partię twarzy zaprezentowała na Instagramie ekspertka od urody @pani_bossa. Polega on na masażu małą bańką okolicy znajdującej się między brwiami. Jak wykonać masaż lwiej zmarszczki? "Nałóż dużą ilość oliwki w miejscu powstawania zmarszczki. Pamiętaj, że przy użyciu bańki należy ją ścisnąć przed przyssaniem i przed oderwaniem, aby nie ciągnąć skóry" - instruuje @pani_bossa. Potem krok po kroku daje wskazówki, jak wykonywać masaż bańką na bruzdę między brwiami.

"Przyłóż bańkę na środku między brwiami i pociągłymi ruchami rozmasuj to miejsce przez 40-60 sekund." "Przyłóż bańkę na środku między brwiami i wykonuj kółka. Jeśli się odklei, to nic nie szkodzi. Przyssij ją na nowo i kontynuuj 40-60 sekund." "Stabilizuj palcami początek brwi. Przyłóż bańkę na środku czoła i kierują ją w stronę drugiej brwi. Tak przez 40-60 sekund. Powtórz to samo z drugą stroną." "Przyłóż bańkę na środku czoła i pociągłym ruchem kieruj ją raz w górę i na boki przez 40-60 sekund. A na koniec powtórz pierwszy ruch.".