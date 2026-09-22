Wymieszaj 5 czubatych łyżek z wodą i nałóż na zapleśniałe fugi w łazience. Wyżre grzyba i wybieli spoiny w 30 minut. Będą jak nowe. Sposób na czyszczenie fug z pleśni

Nieestetyczna pleśń na fugach łazienkowych to poważny problem zdrowotny i estetyczny, wynikający głównie z nadmiernej wilgoci.

Odkryj zaskakujące, domowe sposoby na skuteczne usunięcie uporczywych wykwitów i wybielenie spoin w zaledwie pół godziny, bez użycia silnej chemii.

Sprawdź, jak usunąć wykwity ze spoin kafelków – nie przegap tych sprawdzonych trików!

Sposób na czyszczenie fug z pleśni

Kiedy dostrzeżemy wykwity pleśni na naszych fugach łazienkowych możemy poczuć obrzydzenie. Ona nie tylko psuje nie tylko wygląd płytek, ale także stanowi zagrożenie dla zdrowia. Pleśń na fugach najczęściej pojawia się w okolicy wanny, umywalki i kabiny prysznicowej. Wynika to z faktu, że główną przyczyną rozwoju pleśni na fugach zarówno tych silikonowych, jak i zwykłych jest wilgoć. Dlatego najważniejszą zasadą, która pozwoli zapobiec pojawieniu się pleśni na fugach, jest wietrzenie łazienki i zadbanie o jej skuteczną wentylację. Warto także po kąpieli przetrzeć fugi i zakamarki na płytkach, aby nie zalegała w nich woda. A kiedy wykwity już pojawią się na spoinach między kafelkami to pamiętaj, że są przeróżne domowe sposoby na pozbycie się pleśni z fug. Zdecydowanie na uwagę zasługuje trik czyszczenie fug z pleśni sodą i wodą utlenioną.

Wymieszaj 5 czubatych łyżek z wodą i nałóż na zapleśniałe fugi w łazience. Wyżre grzyba i wybieli spoiny w 30 minut

Domowe sposoby na czyszczenie fug z pleśni są one równie skuteczne, co przy zastosowaniu silnej chemii, a przy tym jest na pewno bezpieczniejsze. Jeśli zabierasz się za czyszczenie fug w łazience, to przygotuj tę domową pastę z sody i wody utlenionej, która rozprawi się z wykwitami i dodatkowo wybieli spoiny. Połącz ze sobą: 5 czubatych łyżek sody oczyszczonej, 70 ml szklanki wody utlenionej oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Uzyskaną pastę wetrzyj w fugi za pomocą szczoteczki lub szmatki. Następnie po 30 minutach spłucz pozostałości ciepłą wodą. Soda oczyszczona z łatwością usuwa wszelkie zabrudzenia, natomiast wodą utleniona pomoże w walce z pleśnią na fugach.

Jak wyczyścić pleśń z fug domowym sposobem?

Skutecznym sposobem, który pozwoli pozbyć się pleśni z silikonowych fug w łazience jest wykorzystanie pasty do zębów. Niewiele osób zna ten trik, a jest naprawdę niezrównany w czyszczeniu fug i usuwaniu z nich pleśni. Nałóż białą pastę do zębów na brudne fugi i pozostaw na pół godziny. Po tym czasie wyszoruj je szczoteczką. Na koniec całość spłucz letnią wodą. Pasta do zębów idealnie nadaje się do czyszczenia fug z silikonu, ponieważ ma właściwości ścierne i wybielające. Innym skutecznym środkiem do usuwania pleśni z fug jest ocet. Wlej pół szklanki octu do ciepłej wody i spryskaj zapleśniałe fugi. Pozostaw na 20 minut i wyszoruj spoiny szczoteczką. Spłucz letnią wodą.

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Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie