Weź z kuchni 3 łyżki i wodę. Rozpuszczą kamień z kratek kranu bez rozkręcania. Osad odpadnie, a woda z baterii popłynie silnym strumieniem. Sposób na czyszczenie kranu z kamienia

Zacieki i kamień na armaturze to powszechny problem, który nie tylko szpeci, ale i osłabia strumień wody, grożąc awarią.

Odkryj zaskakująco prosty, domowy sposób na błyskawiczne usunięcie uporczywego osadu z kratek kranu, bez rozkręcania.

Dowiedz się, jak szybko przywrócić mocny strumień wody i poznaj genialny trik, który zabezpieczy Twoje baterie przed kamieniem na długi czas.

Czyszczenie kratki kranu z kamienia. Zastosuj domowy odkamieniacz

Z czasem na armaturze łazienkowej, zwłaszcza tej chromowanej bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zacieki z wody, które potem przeradzają się w kamienny osad. Chcąc utrzymać ich schludny wygląd, musielibyśmy wycierać je do sucha niemal po każdym myciu dłoni czy kąpieli. Niestety wystarczy kilka kropel wody, aby na kranach pojawiły się zacieki, a jego chromowana powierzchnia zmatowiała. Jednak pamiętajmy, że kamień na kranach w domu to problem nie tylko estetyczny, ale porastający armaturę osad może negatywnie wpłynąć na jej funkcjonalność, a nawet doprowadzić do awarii. Najmocniej lubi on się rozwijać w pobliżu kratek kranu, blokując tym samym odpływ wody i z czasem jej strumień staje się coraz słabszy. Dlatego, kiedy tylko zobaczysz kamień na kranach od razu działaj. Tu pomoże domowy środek odkamieniający, który z łatwością rozpuści powstały osad.

Weź z kuchni 3 łyżki i wodę. Rozpuszczą kamień z kratek kranu bez rozkręcania

Jednym z najlepszych domowych środków odkamieniających jest kwasek cytrynowy. Dlatego z kuchni weź woreczek strunowy, wlej do niego ciepłej wody i dodaj 3 łyżki kwasku cytrynowego. Zamieszaj aż się rozpuści i wpuść 2 krople płynu do naczyń. Następnie tak wypełniony woreczek nałóż na zakamieniony kran i go zamknij. Pozostaw na godzinę, potem przetrzyj miękką gąbką i spłucz, a kamień z kratek kranu po prostu odpadnie. Woda znów popłynie mocnym strumieniem.

Sposób na zabezpieczanie baterii łazienkowych przed kamieniem

Po umyciu krany warto odpowiednio zabezpieczyć przed kamieniem. W tym celu wystarczy natrzeć umyte wcześniej baterie w swoim domu woskiem, wypolerować je, a woda będzie szybko spływać, co zapobiegnie powstawaniu zacieków. Warstwa wosku przez wiele dni będzie chronić armaturę i sprawi, że będzie ona błyszczeć jak nowa.

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