Rozcieńczam 1 łyżkę z wodą i wlewam do ekspresu. Kawa w końcu smakuje jak od profesjonalnego baristy, a osad znika. Odkamienianie ekspresu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-18 13:46

Zalegający w ekspresie kamień skutecznie psuje smak przyrządzanej przez nas kawy, a z czasem może też uszkodzić sprzęt. Dlatego nie możemy zapominać o regularnym czyszczeniu ekspresu i odkamienianiu jego elementów, aby posłużył nam jak najdłużej. W tym celu rozcieńczam 1 łyżkę z wodą wlewam do urządzenia, a moja kawa w końcu smakuje jak od profesjonalnego baristy.

Ręce osoby czyszczącej żółtą ściereczką dyszę ekspresu do kawy. O odkamienianiu urządzenia przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Czy wiesz, że brak regularnego czyszczenia ekspresu do kawy nie tylko psuje smak Twojego ulubionego napoju, ale także poważnie uszkadza urządzenie?
  • Osady z kawy i kamień to idealne środowisko dla bakterii oraz główna przyczyna awarii, które pogarszają jakość każdej filiżanki.
  • Odkryj sprawdzony domowy sposób, by przywrócić kawie doskonały smak i znacząco przedłużyć życie ekspresu za pomocą taniego składnika!

Dlaczego trzeba czyścić ekspres do kawy?

Regularne czyszczenie ekspresu to nie tylko kwestia higieny, ale przede wszystkim gwarancja doskonałego smaku kawy. A w końcu pyszna kawa o poranku, to gwarancja udanego dnia. Pomijanie czyszczenia ekspresu prowadzi do osadzania się kamienia, resztek kawy i olejków, które negatywnie wpływają na smak napoju i mogą uszkodzić ekspres. Zacznijmy od tego, że osady z kawy i olejków jełczeją i psują smak świeżo parzonej kawy. Co więcej, resztki kawy to idealne środowisko dla rozwoju bakterii i pleśni. Z kolei kamień osadzający się wewnątrz urządzenia blokuje przepływ wody, zatyka dysze i zwiększa obciążenie pompy, co prowadzi do awarii. Oczywiście proces ten może przyspieszyć twarda woda, którą wlewamy do naszego ekspresu. Nawarstwiający się kamień w jego wnętrzu nie tylko spowalnia przepływ wody i obniża temperaturę parzenia, ale także może prowadzić do całkowitego zablokowania przewodów i uszkodzenia grzałki. Dlatego tak ważne jest stosowanie filtrów zmiękczających wodę i regularne odkamienianie, aby zneutralizować ten naturalny proces chemiczny. A czym odkamienić ekspres?

Rozcieńczam 1 łyżkę z wodą i wlewam do ekspresu. Kawa smakuje jak od profesjonalnego baristy

Jak już wspomniałam, kamień w ekspresie ma negatywy wpływ na smak przyrządzanej w nim kawy. Napój może mieć gorzkawy smak i będzie po prostu mniej esencjonalny. Dlatego raz na miesiąc warto przeprowadzić odkamienianie ekspresu. Ja w tym celu wykorzystuje popularny domowy sposób z kwaskiem cytrynowym. Jest on łagodniejszy, bezzapachowy i równie skuteczny w rozpuszczaniu kamienia, co ocet. Zazwyczaj wystarczy rozpuścić 1 łyżkę kwasku cytrynowego w litrze ciepłej wody. Kiedy się rozpuści, wlej przygotowany roztwór do zbiornika na wodę w ekspresie. Jeśli Twoje urządzenie ma dedykowany program odkamieniania, uruchom go zgodnie z instrukcją producenta. W sytuacji, gdy nie posiada programu czyszczącego, to najpierw przepuść około 1/4 objętości roztworu przez wylewkę kawy. Po wykonaniu tej czynności wyłącz ekspres lub pozostaw go włączonego, pozwalając roztworowi działać wewnątrz urządzenia przez 15-30 minut. To kluczowy krok, aby kwas miał czas rozpuścić kamień. Po przerwie ponownie przepuść około 1/4 objętości roztworu. Powtórz ten proces, aż zbiornik będzie prawie pusty. Kolejnym krokiem jest płukanie urządzenia. W tym celu napełnij zbiornik czystą wodą do pełna i przepuść całą zawartość zbiornika przez ekspres, parząc kilka "filiżanek" czystej wody. Nie zapomnij przy tym o dyszy pary.

Jak czyścić ekspres do kawy?

Oprócz odkamieniania ekspresu nie zapominaj o czyszczeniu każdego elementu urządzenia. Pozwoli to nam cieszyć się sprzętem przez długie lata i będziemy mieć gwarancję, że przygotowana w nim kawa będzie po prostu smaczna. Oto instrukcja krok po kroku na wyczyszczenie ekspresu:

  • Zbiornik na wodę: Umyj go ciepłą wodą z płynem do naczyń, dokładnie wypłucz i osusz.
  • Tacka ociekowa i pojemnik na fusy: Opróżniaj i myj regularnie, aby uniknąć rozwoju pleśni.
  • Filtr: Przepłucz pod bieżącą wodą po każdym użyciu. Regularnie wymieniaj filtr (zgodnie z zaleceniami producenta).
  • Dysza parowa: Po każdym użyciu przepłucz ją wodą. Możesz również użyć specjalnej szczoteczki do czyszczenia dysz.
  • Obudowa ekspresu: Przetrzyj wilgotną ściereczką.

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