Włóż jabłka do czajnika elektrycznego. Niczym miotełka wymiecie kamień oraz osady. Działa lepiej niż ocet i soda razem wzięte. Sposób na kamień w czajniku elektrycznym

Kamień w czajniku to nie tylko problem estetyczny, ale i funkcjonalny – wpływa na smak wody i skraca żywotność urządzenia.

Choć ocet jest skuteczny, jego zapach zniechęca; na szczęście istnieje naturalny i przyjemniejszy sposób na lśniący czajnik.

Odkryj, jak zwykłe jabłka, dzięki swoim naturalnym kwasom, bez wysiłku i nieprzyjemnych zapachów usuną uporczywy kamień.



Włóż jabłka do czajnika elektrycznego. Usunie kamień i zacieki

Regularne czyszczenie czajnika elektrycznego to podstawa jego bezawaryjnego działania. Bez tego osadza się z nim kamień oraz zacieki związane z twardą wodą. Zawarte w wodzie minerały, takiej jak wapń oraz magnez wytrącają się i osadzają na różnego rodzaju powierzchniach. Z czasem kamień zaczyna tworzyć grubą warstwę, której nie sposób wyczyścić za jednym razem. Sam kamień nie jest szkodliwy dla zdrowia, ale może ona wpływać na uszkodzenia czajnika elektrycznego. Dodatkowo kamień podczas gotowania zaczyna się kruszyć i i przedostaje się do przygotowywanych napojów.

Usuwanie kamienia z czajnika elektrycznego to jedno z najczęściej wyszukiwanych pytań w polskim internecie. Jednym z najbardziej polecanych i popularnych metod jest ocet. Wystarczy wlać 1 szklankę octu do czajnika i zagotować. Kwasowa formuła octu świetnie rozpuszcza kamień oraz osady pozostawiając powierzchnię idealnie czystą i lśniącą. Okazuje się, że bardzo podobnie zadziałają jabłka, a przy tym nie wydzielają one silnego i nieprzyjemnego aromatu.

Jabłka zawierają związki organicznie, które reagują z węglanem wapnia, który wchodzi w skład kamienia. Dzięki reakcji chemicznej jabłka pomagają rozpuścić kamień i osady. Wystarczy, że obierzesz 3 jabłka, a skórki wrzucisz do czajnika i zalejesz wodą. Następnie włącz urządzenie i doprowadź do wrzenia. Po zagotowaniu wody odstaw czajnik i pozostaw go na jedną godzinę. W tym czasie naturalne kwasy z jabłek zaczną działać i delikatnie rozpuszczać kamień. Po godzinie wypłucz dokładnie wnętrze czajnika i umyj go pod bieżącą wodą. Jeżeli warstwa kamienia jest gruba czynność czyszczenia należy kilkukrotnie powtórzyć. Aby jeszcze bardziej wzmocnić efekt działania możesz dodać dodać pół szklanki soku z cytryny.

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