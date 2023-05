Niebezpieczne urządzenie elektryczne, które każdy Polak ma w domu. Czy jesteśmy masowo truci czajnikami elektrycznymi?

4 444 okazje do zgarnięcia wyjątkowych nagród – rozpoczęła się Urodzinowa Loteria Galerii Młociny. O co grają klienci?

Świeży chleb przez dług czas? Genialny sposób na pieczywo. Włóż to do chleba, a będzie świeżutki przez wiele tygodni

Czy korzystanie z czajnika elektrycznego może być szkodliwe dla zdrowia? Okazuje się, że tak

Wydawałoby się, że sprzęty elektryczne, z których korzystamy każdego dnia są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla naszego zdrowia. Okazuje się, że nie zawsze tak jest i niektóre urządzenia mogą być potencjalnie niebezpieczne. Są przedmioty, z których korzystamy każdego dnia, a najnowsze badania wskazuję, że mogą się one przyczyniać do wielu chorób. Jednym z takich urządzeń jest czajnik elektryczny. Już od wielu lat praktycznie w każdym domu znajdziemy czajnik elektryczny, który na dobre wyparł rynku klasyczne czajniki gazowe. Pozwala on na szybkie zagotowanie wody i przygotowanie ulubionego, ciepłego napoju. Niestety, nie wszystkie modele czajników elektrycznych są bezpieczne.

Zobacz także: Quiz. Czy poradzisz sobie w życiu bez prądu? Sprawdź się, czy masz w sobie instynkt przetrwania czy może bez energii elektrycznej nie dasz sobie rady w życiu. Ten quiz oddzieli ziarna od plew

Niebezpieczny plastik w czajnikach elektrycznych

Najpoważniejszym zagrożeniem dla naszego zdrowia w czajnikach elektrycznych jest plastik. Jeżeli czajnik wykonany jest z plastiku lub ma dużo plastikowych elementów to istnieje ryzyko, że jego użytkowanie może być szkodliwe. Badania naukowe wskazują, że plastik mający stały kontakt z wysokimi temperaturami ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Chodzi o toksyczny związek bisfenol A, który występuje w niektórych plastikowych elementach. Wpływa on niekorzystnie na działanie układu rozrodczego oraz może prowadzić do poważnych problemów związanych z działaniem gospodarki hormonalnej. Może się także przyczyniać do rozwijania się innych chorób. Na polskim rynku znajdziesz coraz więcej plastikowych wyrobów z oznaczaniem BPA-Free. Te towary nie zawierają niebezpiecznej toksyny. Inne niebezpieczne substancje, takie jak fenole i ftalany również mogą pojawiać się w plastikowych przedmiotach. Niejednokrotne badani udowadniały, że mogą one realnie przyczyniać się do występowania chorób i pogarszania się stanu zdrowia. Wybierając czajnik elektryczny sprawdź, czy posiada on wszystkie atesty i czy nie posiada zbyt wielu elementów plastikowych. Unikaj zamawiania tego rodzaju sprzętu z Chin. Urządzenia z Chin często nie posiadają wymaganych certyfikatów i mogę być szkodliwe dla naszego zdrowia.

Sonda Masz w domu czajnik elektryczny? Tak Nie