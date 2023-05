Quiz. Czy poradzisz sobie w życiu bez prądu? Sprawdź się, czy masz w sobie instynkt przetrwania czy może bez energii elektrycznej nie dasz sobie rady w życiu. Ten quiz oddzieli ziarna od plew

Quiz online. Czy poradzisz sobie bez prądu? Potrafiłbyś żyć bez energii elektrycznej?

Jeszcze niewiele ponad 100 lat temu energia elektryczna nie była powszechna, a ludzie na wsiach radzili sobie bez niej. Życie uzależnione było od por dnia i funkcjonowano według czasu ustalanego przez słońce. Dzisiaj prąd towarzyszy nam na każdym kroku i opiera się na nim cała współczesna cywilizacja. Eksperci nie mają wątpliwości, gdyby dzisiaj, z jakiegoś powodu, zabrakło energii elektrycznej to cały świat pogrążyłby się w chaosie i nasza cywilizacja upadłaby z hukiem. Prąd obecny jest w hodowli i uprawie, w komunikacji, w przepływie informacji i w wielu innych dziedzinach naszego życia. Wiele osób nie potrafiłby przetrwać w świecie bez niego. Udałoby się to jedynie garstce ludzi którzy szybko przystosowaliby się do nowej sytuacji i potrafiliby zdobyć jedzenie oraz wodę. Weź udział w naszym quizie i przekonaj się, czy miałbyś szanse. Może pora wyłączyć komputer i odłożyć telefon, by poznać otaczający nasz świat i zasady jego funkcjonowania. Quiz online, czy poradziłbyś sobie w życiu bez prądu.

Quiz, czy poradzisz sobie w życiu bez prądu? Pytanie 1 z 9 Bez czego nie wyobrażasz sobie życia? Bez zakupów i samochodu Bez schłodzonego wina lub piwa oraz klimatyzacji latem Bez ciepłych ubrań i dobrej książki Dalej