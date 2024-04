Wlewam do wody w stosunku 2:1 i spryskuję chwasty w trawie w kwietniu. Znikają raz na zawsze, a mój trawnik wygląda jak z magazynu ogrodniczego. Domowy sposób na chwasty w trawniku

Zamiast prać materac, robię to, a jest czysty i pachnie świeżością. Wystarczą 3 składniki. Sposób na czysty materac bez prania

Wlewam do wody w stosunku 2:1 i spryskuję chwasty w trawie w kwietniu. Trawnik jak z magazynu ogrodniczego

Chyba każdy posiadacz ogrodu marzy, aby znajdujący się w nim trawnik wyglądał jak z magazynu ogrodowego i chce zrobić wszystko, aby osiągnąć swój cel. Niestety wczesną wiosną nawet w najbardziej zadbanej trawie lubią wyrastać chwasty. Jeżeli zauważyłeś, że w Twoim ogrodzie również się pojawiły, może oznaczać to, że trawa jest osłabiona i brakuje jej odpowiednich warunków do rozwoju. Oczywiście można zastosować silne chemiczne opryski na chwasty, jeśli najpierw warto wypróbować bardziej ekologiczne sposoby na walkę z nimi. Będą skuteczne właśnie wiosną, zanim chwasty zdąża zakwitnąć. Czym zatem pozbyć się chwastów z trawy? Ja mieszam ocet z wodą w proporcjach 2:1 i spryskuje nim wykwity na trawniku. Opcjonalnie do oprysku można dodać 2 łyżki soli. Chwasty dzięki temu znikają raz na zawsze.

Czym nawozić trawnik wiosną, aby był zielony i gęsty?

Jak już wspomniałam chwasty najczęściej atakuje trawę w momencie, gdy tej brakuje składników odżywczych. Dlatego, gdy pozbędziesz się wszystkich nieproszonych gości ze swojego trawnika, od razu zadbaj o jego odpowiednie odżywienie. Jeśli chcesz, aby trawa zdrowo rosła i wciąż była zielona, potrzebuje niezbędnych pierwiastków. Dlatego należy dostarczyć jej potasu, żelaza, azotu, magnezu oraz fosforu. Do przygotowania domowego nawozu do trawy potrzebujesz:

1 butelki wody mineralnej,

1/2 szklanki płynu do mycia naczyń,

puszkę mocnego piwa,

1/2 szklanki amoniaku,

1/2 szklanki płynu do płukania ust,

40-80 litrów wody.

Wszystko wymieszaj w dużym pojemniku i podlej tym trawę. Zabieg powtarzaj co 3 tygodnie, a Twoja trawa będzie zielona i gęsta jak nigdy wcześniej.