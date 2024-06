Zawsze myję fugi na podłodze tym domowym płynem. W 20 minut czyści je i wybiela. Są jak nowe bez szorowania. Domowy sposób na czyszczenie fug

Rozsypuję to wokół tui i w czerwcu i lipcu podlewam je tak. Dzięki temu zawsze mają wodę i nie usychają. W ten sposób pozbyłam się brązowych pędów tui. Jak pielęgnować tuje?

To urządzenie zużywaj najwięcej prądu w Twoim domu. Nawet 800 zł za zwykłe używanie! Setki tysięcy Polaków korzysta z niego codziennie

To wpływa na rachunki

Tak przygotowuję ekologiczny nawóz do malin i podlewam je raz na 14 dni. Co roku zbieram 7 kg owoców z 3 krzaczków. Czym nawozić maliny?

Wlewam do odpływu, a po muszkach owocówkach nie ma śladu w mojej kuchni. Tak pozbyłam się robactwa raz na zawsze. Sposób na muszki owocówki

Zawsze myję fugi na podłodze tym domowym płynem. W 20 minut czyści je i wybiela

Wyczyszczenie fug na podłodze to wcale nie jest tak prosta sprawa. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie robiliśmy tego od dłuższego czasu, może się okazać, że brud, błoto, czy tłuszcz na dobre weszły w obszar między płytkami i czeka nas nie tylko pracochłonne szorowanie, ale konieczne jest użycie silnego detergentu. Jednak, zamiast od razu sięgać po silną chemię, warto wypróbować domowe sposoby na czyszczenie fug, gdyż może się okazać, że bezpiecznie i skutecznie wybielą spoiny płytek na podłodze. Czym czyścić fugi podłogowe, aby wyglądały jak kiedyś? Jakiś czas temu na Instagramie u @ekspertka.od.domu podpatrzyłam genialny przepis na płyn do czyszczenia spoin płytek. U mnie sprawdził się znakomicie, a fugi po dosłownie 20 minutach wyglądają jak nowe i to bez szorowania.

Domowy płyn do czyszczenia fug podłogowych bez szorowania

Przygotowanie tego domowego płynu do czyszczenia fug jest niezwykle proste. Wystarczy wymieszać ze sobą sodę oczyszczoną i wodę utlenioną w proporcjach 1:1. Następnie za pomocą aplikatora nakładamy mieszankę na spoiny, czekamy 20 minut i przecieramy gąbką lub szczoteczką. Na koniec wystarczy umyć wilgotną ściereczką i gotowe. Fugi są wybielone i czyste.