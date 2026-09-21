Wielkie trendy w modzie na jesień i zimę! Estetyka końca milenium wciąż w formie

Kolekcja czerpie z charakterystycznych dla przełomu wieków sylwetek i dodatków. Wydłużone noski, smukłe linie butów, wyraziste faktury oraz pojemne torby na ramię przywołują estetykę lat 90., ale zostały przefiltrowane przez współczesny język MAKO. To powrót do dobrze znanych kodów, jednak z nową energią i nastawieniem.

Jednym z najważniejszych elementów kolekcji jest nowy odcień zamszu - głęboka, przygaszona zieleń o nazwie Olive Green. Kolor mocno obecny we współczesnych trendach, a jednocześnie daleki od sezonowej dosłowności ukazał się w trzech już dobrze znanych modelach - Pillow Bag, Shopper i Shopper Mini - a także w nowości o geometrycznej formie, Kate Oversize Clutch. Szlachetny i uniwersalny, naturalnie wpisuje się w ponadczasową garderobę.

Nowością w tej kolekcji jest też wyjątkowa skóra o wyraźnej, naturalnej teksturze z dodatkowym efektem połysku. Po latach dominacji matowej czerni marka sięga po bardziej wyraziste wykończenie, nadając klasyce nową głębię. Błyszcząca skóra w modelach Kate Oversize Clutch, Shopper i Shopper Mini subtelnie, ale efektownie przyciąga uwagę.MAKO September Edit to również gra kontrastów i faktur. W przypadku obuwia klasyczne sylwetki zostają przełamane nieoczywistym wykończeniem - ekspresyjnym printem i fakturą pony na mulach. Skóra pony zagości także w torebce Kate Oversize Clutch oraz modelu Shopper Mini.

Kate Oversize Clutch to debiut o unisexowym charakterze. Torebka, choć dyskretna wobec sylwetki, jest pojemna i funkcjonalna. Lekka forma i doczepiany pasek pozwalają nosić ją z pełną swobodą na ramieniu. Zaledwie jeden ruch wystarczy, by odmienić jej charakter - po odpięciu paska model przemienia się w przeskalowaną kopertówkę, która zachwyca precyzyjnie zarysowanym kształtem.

Kolekcja balansuje pomiędzy tym, co aktualne, a tym, co pozostaje odporne na zmieniające się trendy. Znane kroje MAKO spotykają się z nowymi odcieniami, fakturami i wykończeniami, tworząc propozycję na jesień i zimę 2026 - wyrazistą, ale zaprojektowaną z myślą o więcej niż jednym sezonie.Kampania MAKO September Edit opowiada o współczesnej kobiecości poprzez formy, naturalność i świadomy styl. To obraz kobiecości niewymuszonej i pewnej siebie - opartej na autentyczności, jakości oraz swobodzie bycia sobą. Minimalistyczna forma pozwala wybrzmieć detalom: materiałom, fakturom i charakterystycznym dla kolekcji proporcjom.

Campaign Credits

Foto: Borys Synak

Modelka: Martyna Budna / Selective Mgmt

Stylizacje: Olivia Kijo

MUA / Hair: Anna Kobalczyk

Asystent Fotografa: Mateusz Skraba

Asystent Stylistki: Filip Janiak

Asystentka MUA/Hair: Kinga Rusinek

Retouch: Magdalena Baran

Autor: MAKO/ Materiały prasowe

Autor: MAKO/ Materiały prasowe