Ten prosty sposób ułatwi zmianę garderoby. Unikniesz chaosu w szafie

Zmiana pory roku to doskonała okazja, aby posprzątać w szafie i zyskać przestrzeń na cieplejszą odzież.

Właściwe zabezpieczenie letnich ubrań znacznie uprości ich przechowywanie i sprawi, że wiosną błyskawicznie znajdziemy to, czego szukamy.

To też idealny moment, by przejrzeć swoje rzeczy i podjąć decyzję, co naprawdę przyda nam się w przyszłym roku.

Nieskomplikowany sposób przechowywania uchroni nas przed ciągłym przekładaniem stert ubrań i bałaganem w garderobie.

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Kluczem do sukcesu jest odpowiednia segregacja odzieży jeszcze przed jej odłożeniem na wyższe półki. Nie ma sensu wrzucać wszystkich letnich rzeczy do jednego kartonu. Znacznie praktyczniej jest podzielić je na kategorie: ubrania do zostawienia, rzeczy do oddania lub sprzedania oraz te, które wymagają prania czy drobnych napraw.

Takie podejście sprawi, że na wiosnę unikniemy otwierania kolejnych pudeł w poszukiwaniu konkretnej koszulki. To także świetna okazja, by pożegnać się z rzeczami, których ani razu nie założyliśmy przez całe lato. Jeśli dana część garderoby nie przydała się w minionym sezonie, z dużym prawdopodobieństwem nie ma sensu jej trzymać w szafie.

Jak zorganizować szafę przed nadejściem zimy?

Najskuteczniejsza metoda na utrzymanie porządku zaczyna się na etapie przygotowywania ubrań do schowania. Każdą rzecz należy dokładnie obejrzeć i upewnić się, że jest idealnie czysta i sucha. Zasada ta dotyczy nawet tych rzeczy, które wydają się świeże. Niewidoczne ślady kosmetyków czy potu mogą po paru miesiącach stać się trudnymi do usunięcia plamami, a w szczelnym pojemniku potrafią dodatkowo zwabić mole.

Właśnie z tego powodu odzież, która ma poczekać na kolejny sezon, powinna zostać wyprana zgodnie z instrukcją, a następnie w 100 proc. wysuszona. Chowanie nawet minimalnie wilgotnych ubrań to duży błąd. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy nasze rzeczy przechowujemy w miejscach o niższej temperaturze, na przykład na strychu albo w piwnicy.

Równie ważny jest sam system przechowywania. Wrzucanie rzeczy do przypadkowych reklamówek lepiej zastąpić podpisanymi, zamykanymi pojemnikami. Można je podzielić tematycznie – w jednym schować sukienki, w kolejnym koszulki, a w jeszcze innym stroje plażowe. Nie trzeba od razu inwestować w drogie organizery, wystarczy stworzyć jasny i logiczny dla nas system.

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