Moda na Twoich zasadach. Gdy spacer zamienia się w trening

Diverse od lat tworzy ubrania dla tych, którzy chcą czuć się swobodnie i wyglądać dobrze niezależnie od sytuacji. Najnowsza odsłona kolekcji rozwija tę ideę, stawiając na komfort, funkcjonalność i łatwe budowanie codziennych stylizacji. To garderoba, którą można łatwo dopasować do planu dnia, pogody i własnego stylu.

Pre-Fall to moment, w którym garderoba zaczyna pracować trochę inaczej. Różne gramatury materiałów pozwalają tworzyć warstwowe stylizacje odpowiednie zarówno na cieplejszą część dnia, jak i wtedy, gdy temperatura zaczyna spadać. W kolekcji dla niej i dla niego znalazły się między innymi bawełniane baselayers – T-shirty oraz longsleevy, a przede wszystkim komfortowe bluzy oraz spodnie z dzianin heavyweight. Całość świetnie sprawdza się na co dzień, a oversizowe kroje dodają sylwetkom swobody. Warto wspomnieć także o palecie kolorów: melanżowa szarość, zgaszony brąz, głęboki granat czy nowy masełkowy żółty – świetnie komponują się ze sobą nawzajem, ale nie tylko. Współgrają także z klasycznymi kolorami – bielą, czernią, a także z wszelkimi odcieniami denimu.

Kolekcja Diverse Athletics to jednak nie tylko ubrania, to przede wszystkim sposób myślenia o codzienności. O tym, że nie każdy dzień wygląda tak samo i jedna stylizacja musi pasować do wielu scenariuszy. To ubrania na intensywny dzień w mieście, wolne popołudnie, weekendowy wyjazd i wszystkie momenty pomiędzy. Dlatego kolekcja została zaprojektowana tak, aby wszystkie jej elementy można było dowolnie łączyć, stylizować warstwowo i nosić po swojemu.

Właśnie w tym tkwi charakter Diverse – w przekonaniu, że ubrania powinny nadążać za Tobą. Dawać swobodę, komfort i przestrzeń do wyrażania siebie. Bo niezależnie od planu najważniejsze jest to, żeby czuć się po prostu sobą.

Autor: Diverse/ Materiały prasowe

Autor: Diverse/ Materiały prasowe