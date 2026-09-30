Moda na Twoich zasadach. Gdy spacer zamienia się w trening

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-30 15:05

Są dni, które zaczynają się wcześnie i kończą późno. Pomiędzy pracą, spotkaniami, planami i chwilami tylko dla siebie jest przestrzeń na to, co naprawdę daje energię. Szybki spacer po mieście, spontaniczny wyjazd, kawa wypita bez pośpiechu czy wieczór spędzony tak, jak lubisz. Diverse Athletics Pre-Fall 2026 powstało właśnie z myślą o takim rytmie – zmiennym, intensywnym i przede wszystkim własnym.

Mężczyzna w szarej bluzie z napisem Diverse Athletics na niebieskim tle. O nowej kolekcji przeczytasz na SE.
Autor: Diverse/ Materiały prasowe

Diverse od lat tworzy ubrania dla tych, którzy chcą czuć się swobodnie i wyglądać dobrze niezależnie od sytuacji. Najnowsza odsłona kolekcji rozwija tę ideę, stawiając na komfort, funkcjonalność i łatwe budowanie codziennych stylizacji. To garderoba, którą można łatwo dopasować do planu dnia, pogody i własnego stylu.

Pre-Fall to moment, w którym garderoba zaczyna pracować trochę inaczej. Różne gramatury materiałów pozwalają tworzyć warstwowe stylizacje odpowiednie zarówno na cieplejszą część dnia, jak i wtedy, gdy temperatura zaczyna spadać. W kolekcji dla niej i dla niego znalazły się między innymi bawełniane baselayers – T-shirty oraz longsleevy, a przede wszystkim komfortowe bluzy oraz spodnie z dzianin heavyweight. Całość świetnie sprawdza się na co dzień, a oversizowe kroje dodają sylwetkom swobody. Warto wspomnieć także o palecie kolorów: melanżowa szarość, zgaszony brąz, głęboki granat czy nowy masełkowy żółty – świetnie komponują się ze sobą nawzajem, ale nie tylko. Współgrają także z klasycznymi kolorami – bielą, czernią, a także z wszelkimi odcieniami denimu.

Kolekcja Diverse Athletics to jednak nie tylko ubrania, to przede wszystkim sposób myślenia o codzienności. O tym, że nie każdy dzień wygląda tak samo i jedna stylizacja musi pasować do wielu scenariuszy. To ubrania na intensywny dzień w mieście, wolne popołudnie, weekendowy wyjazd i wszystkie momenty pomiędzy. Dlatego kolekcja została zaprojektowana tak, aby wszystkie jej elementy można było dowolnie łączyć, stylizować warstwowo i nosić po swojemu.

Właśnie w tym tkwi charakter Diverse – w przekonaniu, że ubrania powinny nadążać za Tobą. Dawać swobodę, komfort i przestrzeń do wyrażania siebie. Bo niezależnie od planu najważniejsze jest to, żeby czuć się po prostu sobą.

Diverse
Autor: Diverse/ Materiały prasowe
Diverse
Autor: Diverse/ Materiały prasowe
Diverse
Autor: Diverse/ Materiały prasowe
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