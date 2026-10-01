To miasto obniża cenę paliwa. To nie jedyne takie miejsce w regionie

W Rzeszowie wprowadzono obniżkę cen paliwa o 15 gr/litr na stacji MPK przy ul. Lubelskiej. Promocja jest skierowana do posiadaczy aktywnej Rzeszowskiej Karty Mieszkańca.

Obniżka obowiązuje przez cztery dni (czwartek, piątek, sobotę, niedzielę) do 4 października i dotyczy benzyny oraz oleju napędowego.

Podobne rabaty dla posiadaczy kart mieszkańca funkcjonują już w Krośnie (10 gr/litr na stacji Grosar przy ul. Fredry od 23 marca) i Przemyślu (na stacji przy ul. Lwowskiej do końca roku).

Ceny paliwa w ostatnim czasie mocno pustoszą kieszenie Polaków, jednak w Rzeszowie w najbliższych dniach (do 4 października) paliwo będzie tańsze. Za benzynę i olej napędowy na stacji MPK przy ul. Lubelskiej zapłacimy o 15 gr mniej za litr. Co ważne – promocja jest skierowana tylko dla posiadaczy aktywnej karty mieszkańca.

- Właśnie w taki sposób chcemy rozwijać Rzeszowską Kartę Mieszkańca – żeby dawała mieszkańcom konkretne korzyści i pozwalała oszczędzać na codziennych wydatkach. Korzystajcie! – powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek w mediach społecznościowych, ogłaszając promocję.

- Nie mamy wpływu na to, co się dzieje w słynnej Cieśninie Ormuz, ale mamy wpływ na ceny paliw, które możemy wam zaoferować w tych trudnych czasach – powiedział prezydent Fijołek

Obniżka obowiązuje w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Prezydent przekonuje, że na stacji MPK paliwo jest bardzo dobrej jakości, na co dzień tankowane są nim rzeszowskie autobusy.

- Nie dość, że jest bardzo dobrej jakości, to jest w bardzo dobrej cenie – mówił.

Obniżki paliwa. Nie tylko Rzeszów

Również w innych podkarpackich miastach mieszkańcy mogą zatankować taniej. Jak podaje PAP, w Krośnie od 23 marca br. posiadacze karty mieszkańca mają zniżkę w wysokości 10 gr na litrze paliwa na stacji Grosar przy ul. Fredry. Wprowadzenie rabatu uzasadniano wzrostem cen paliw po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz stawkami wyższymi niż w sąsiednich miastach.

Wcześniej rabat dla posiadaczy Przemyskiej Karty Mieszkańca uruchomił Miejski Zakład Komunikacji. Taniej można zatankować na stacji przy ul. Lwowskiej, a promocja trwa do końca roku.