Pogoda w Rzeszowie: 2-4 października

Początek października w Rzeszowie zapowiada się wyjątkowo słonecznie i bez opadów. Mieszkańcy mogą liczyć na stabilną aurę przez cały weekend. Najważniejszą informacją jest całkowity brak deszczu i zachmurzenia – prognozy na każdy z trzech dni wskazują na bezchmurne niebo. Temperatury będą przyjemne, choć noce i poranki przypomną o obecnej porze roku.

Spokojny i słoneczny piątek

Weekend rozpocznie się w Rzeszowie bardzo pogodnie. Już w piątek, 2 października, na niebie przez cały dzień będzie świecić słońce. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 20 stopni Celsjusza, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc będzie jednak znacznie chłodniejsza, z temperaturą minimalną spadającą do około 6 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, co nie powinno być odczuwalne jako dyskomfort.

Sobota niemal identyczna, ale z lżejszym wiatrem

Sobota, 3 października, przyniesie bardzo podobną aurę. Na termometrach ponownie zobaczymy wartości w okolicach 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Noc z soboty na niedzielę również będzie chłodna, z temperaturą minimalną na poziomie około 6 stopni. Niebo pozostanie bezchmurne. Jedyną subtelną różnicą w porównaniu do piątku będzie słabszy wiatr, którego prędkość spadnie do zaledwie około 1 m/s. To sprawi, że odczucie ciepła może być jeszcze przyjemniejsze.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Zwieńczeniem weekendu będzie niedziela, 4 października, która okaże się najcieplejszym dniem. Słupki rtęci powędrują jeszcze wyżej, osiągając niemal 21 stopni Celsjusza. To będzie idealny moment, by w pełni wykorzystać ostatnie chwile słonecznej pogody. Również noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednie – temperatura minimalna wyniesie około 8 stopni. Wiatr delikatnie przybierze na sile do około 2 m/s, ale wciąż pozostanie łagodny. Oczywiście, podobnie jak w poprzednie dni, nie prognozuje się żadnych opadów ani chmur.

Jak spędzić taki weekend w Rzeszowie?

Prognoza na najbliższe dni to wręcz zaproszenie do aktywności na świeżym powietrzu. Słoneczna i bezdeszczowa aura stwarza doskonałe warunki do długich spacerów po miejskich parkach i terenach zielonych. To także świetna okazja, by wybrać się na rowerową przejażdżkę po okolicy lub po prostu spędzić czas w ogródku kawiarnianym, ciesząc się słońcem. Warto wykorzystać taką pogodę, która pozwala w pełni cieszyć się urokami miasta bez obaw o deszcz czy silny wiatr.

Dane pogodowe: OpenWeather