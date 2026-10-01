Sephora wprowadza Quiet Hours - spokojniejsze i bardziej komfortowe zakupy

Po udanym pilotażu w 32 perfumeriach na 8 rynkach inicjatywa została wprowadzona na wszystkich europejskich rynkach Sephora i obejmie 90% perfumerii.W Polsce inicjatywa Quiet Hours wystartowała 1-ego września w 76 perfumeriach Sephora. Quiet Hours będą odbywać się w każdy wtorek między godz. 10.00 a 11.00.

W wyznaczonych godzinach w perfumeriach Sephora muzyka będzie przyciszona, a ekrany odpowiednio dostosowane, aby ograniczyć liczbę bodźców. Inicjatywa Quiet Hours została opracowana w oparciu o potrzeby i doświadczenia społeczności osób neuroatypowych, przy współpracy z ekspertami z Open Inclusion i Purposeful Futures oraz wewnętrznymi grupami pracowniczymi Sephora.

- W Sephora każdego dnia dbamy o to, by każdy klient czuł się u nas mile widziany. Poprzez przemyślane dostosowanie przestrzeni naszych perfumerii - od oświetlenia po poziom dźwięku - odpowiadamy na konkretne potrzeby społeczności neuroatypowej oraz wszystkich klientów, którzy preferują spokojniejszą atmosferę podczas zakupów. Ta inicjatywa odzwierciedla nasze nieustające zaangażowanie w tworzenie perfumerii dostępnych i komfortowych dla każdego. Chciałabym podziękować naszym zespołom i partnerom za jej realizację - powiedziała Catherine Spindler, Prezes Sephora na Europę i Bliski Wschód.

Program pilotażowy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Większość neuroatypowych klientów przyznała, że Quiet Hours znacząco poprawiają ich doświadczenie zakupowe, a 90% klientów uważa, że dzięki tej inicjatywie perfumerie Sephora stają się bardziej inkluzywne i przyjazne dla wszystkich.

Inicjatywa spotkała się również z pozytywnym przyjęciem ze strony Konsultantów Sephora, którzy doceniają możliwość chwili wyciszenia w ciągu dnia. Spokojniejsze otoczenie sprzyja także budowaniu bliższych relacji z klientami i zapewnia większy komfort zarówno osobom odwiedzającym perfumerie, jak i pracującym w nich zespołom.

Quiet Hours to kolejny krok Sephora w budowaniu świata beauty otwartego dla wszystkich - zgodnie z ideą, że każdy powinien móc czuć się mile widziany i korzystać z doświadczenia zakupowego w sposób odpowiadający jego potrzebom. Dzięki globalnej obecności marki i społeczności 80 milionów fanów beauty inicjatywa obejmie wszystkie regiony, w których działa Sephora.