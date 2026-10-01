Dodaj 20 kropli i wetrzyj w skórę głowy, a zahamuje wypadanie włosów niemal od razu. Wzmocni cebulki i pobudzi je do wzrostu. Domowa maseczka na wypadające włosy

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-01 11:32

Wypadanie włosów staje się poważnym problemem, gdy pasma na głowie stają się widocznie przerzedzone. Bywa, że w takiej sytuacji konieczna będzie konsultacja w lekarzem w celu wykluczenia poważniejszych chorób. Warto także wprowadzić domowe sposoby na wypadające włosy. Dodaj 20 kropli i wetrzyj w skórę głowy, a maska zahamuje wypadanie włosów i wzmocni ich cebulki.

Zestawienie efektów kuracji na wypadanie włosów. Dłoń dotyka ciemnych włosów. O domowej maseczce przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Nadmierne wypadanie włosów to powszechny problem; poznaj sprawdzony, domowy sposób, który może szybko i skutecznie go zahamować.
  • Prosta maska, bogata w witaminy i białka, intensywnie wzmacnia cebulki i przyspiesza porost włosów.
  • Odkryj dokładny przepis i przekonaj się, jak w zaledwie 20 minut możesz odmienić swoje włosy, skutecznie redukując ich wypadanie.

Dodaj 20 kropli i wetrzyj w skórę głowy, a zahamuje wypadanie włosów niemal od razu

Choć wypadanie włosów jest naturalnym procesem i fazą życia włosa, to czasami może się nasilać i sprawiać wręcz, że na głowie pojawią się przerzedzania i łyse placki. Wówczas mamy do czynienia z nadmiernym wypadaniem włosów i taka sytuacja jest wskazaniem do wizyty u lekarza i wykonania szczegółowych badań. Oczywiście przyczyn wypadających włosów jest wiele. Czasem może być ono wywołane poważnymi chorobami, ale bywa, że przyczyna tego stanu jest błaha, na przykład wynika z błędów pielęgnacyjnych. I choć w aptekach znajdziesz dziesiątki produktów i suplementów na porost włosów, to z pewnością czasami warto wypróbować ten domowy sposób na wypadające włosy. Przygotuj maskę z 20 kropli olejku rycynowego i żółtka jajka, a następnie wetrzyj ją w skórę swojej głowy. Maskę pozostaw na około 20 minut. Warto okręcić głowę ręcznikiem. Po tym czasie zmyj maskę letnią wodą i umyj delikatnym szamponem. Taka kombinacja naturalnych składników szybko zahamuje wypadanie włosów. 

Domowa maska na wypadające włosy z żółtkiem jajka. Działanie

Ta domowa maska jest jednym z najczęściej polecanych sposobów na wypadające włosy. Była znana już naszym babciom. Jak działa na pasma? Sam olejek rycynowy jest bogatym źródłem witaminy E, która wzmacnia łamliwe paznokcie i włosy. Pomoże zwalczyć łysienie, łupież i zapalenie mieszków włosowych. Wykazuje silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Zawiera on kwas rycynolowy, który wpływa na zwiększenie mikrokrążenia krwi i pomaga dotlenić oraz odżywić cebulki. Dzięki temu przyspiesza porost włosów i sprawia, że są one mocniejsze i błyszczące. Z kolei żółtko jest bogate w białka, które są budulcem włosów. Pomagają one wzmocnić strukturę włosa, zmniejszając łamliwość i rozdwajanie się końcówek. Zawarta w nim biotyna pomaga wzmocnić cebulki włosowe i zapobiega wypadaniu włosów. Naturalne tłuszcze zawarte w żółtku doskonale nawilżają suche i zniszczone włosy, czyniąc je bardziej miękkimi i elastycznymi.

Częste przyczyny wypadania włosów

Zapewne wiele osób, których dotknął problem wypadających włosów, zastanawia się, czym jest to spowodowane. Do najczęstszych przyczyn wypadania włosów zalicza się:

  • Stres i przemęczenie,
  • Chora tarczyca,
  • Zła dieta,
  • Anemia,
  • Łysienie androgenowe,
  • Skutek niektórych chorób, które są sporym stresem dla układu odpornościowego, np. COVID,
  • Nieprawidłowa pielęgnacja,
  • Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,
  • Przyjmowane leki,
  • Cukrzyca.

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