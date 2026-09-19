Wypadanie włosów, przetłuszczanie czy łupież? Odpowiedź na różne potrzeby włosów

Za sukcesem Herbal Care stoi wieloletnie doświadczenie polskiego Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona, które udowadnia, że tradycyjna wiedza i nowoczesna nauka tworzą zgrany duet. Receptury marki czerpią z pokoleniowej mądrości zielarskiej, wykorzystując właściwości znanych surowców roślinnych i łącząc je z zaawansowanymi składnikami aktywnymi o potwierdzonej skuteczności. W ten sposób powstają zrównoważone formuły, które dbają o mikrobiom skóry głowy i przywracają włosom ich naturalną witalność.

Gdy włosy są osłabione i wypadają – CZARNA RZEPA

Szampon do włosów wypadających Czarna Rzepa powstał z myślą o włosach osłabionych, przerzedzających się i wymagających wzmocnienia. Ekstrakt z czarnej rzepy pomaga zadbać o kondycję skóry głowy, a hydrolizowana keratyna i proteiny pszenicy wzmacniają oraz wygładzają pasma, poprawiając ich elastyczność i odporność na uszkodzenia. Inulina, działająca jak naturalny prebiotyk, pomaga utrzymać równowagę skóry głowy i ułatwia rozczesywanie.

Regularne stosowanie szamponu pozwala ograniczyć wypadanie włosów, dzięki czemu odzyskują one naturalną gęstość i zdrowy wygląd.

Gdy włosy szybko się przetłuszczają – POKRZYWA

Szampon do włosów przetłuszczających się Pokrzywa został opracowany z myślą o pielęgnacji włosów ze skłonnością do nadmiernego przetłuszczania. Ekstrakt z pokrzywy delikatnie oczyszcza i tonizuje skórę głowy, a cynk PCA pomaga regulować wydzielanie sebum. Proteiny pszenicy wzmacniają włosy, nadając im miękkość i sprężystość, natomiast inulina ułatwia rozczesywanie i wygładza pasma. Całość dopełnia ekstrakt z łopianu, ceniony za właściwości pielęgnujące skórę głowy i włosy. Efektem są oczyszczone, lekkie i dłużej zachowujące świeżość pasma.

Gdy włosy potrzebują silnej regeneracji – SKRZYP POLNY

Szampon do włosów bardzo zniszczonych Skrzyp polny przeznaczony jest do pielęgnacji pasm osłabionych, suchych i szorstkich. Ekstrakt ze skrzypu polnego skutecznie poprawia ich kondycję, przywracając włosom miękkość i zdrowy wygląd. Zawarta w formule inulina, będąca naturalnym prebiotykiem, sprzyja utrzymaniu równowagi skóry głowy, a jednocześnie wygładza pasma i ogranicza ich skłonność do puszenia. Delikatna formuła doskonale oczyszcza włosy, nie obciążając ich, oraz wspiera regenerację. Przy regularnym stosowaniu stają się one na nowo gładkie i łatwiejsze w stylizacji.

Gdy problemem jest łupież – DZIEGIEĆ

Szampon do włosów z łupieżem Dziegieć został stworzony z myślą o pielęgnacji skóry głowy ze skłonnością do łupieżu i podrażnień. Ekstrakt z dziegciu brzozowego pomaga ograniczyć przetłuszczanie, a dzięki właściwościom antyseptycznym i kojącym wspiera pielęgnację skalpu. Aktywny kompleks przeciwłupieżowy redukuje objawy łupieżu i zapobiega ich nawrotom, natomiast cynk PCA normalizuje pracę gruczołów łojowych. Szampon delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy, pomagając zachować jej naturalną równowagę bez nadmiernego przesuszania pasm.

Niezależnie od tego, czy włosy potrzebują wzmocnienia, oczyszczenia, silnej regeneracji czy ukojenia – linia Herbal Care oferuje pielęgnację bliską naturze, precyzyjnie dopasowaną do ich indywidualnych wymagań. Połączenie tradycyjnych ekstraktów roślinnych z nowoczesną kosmetologią pozwala skutecznie zadbać o piękny wygląd oraz kondycję pasm.

Autor: Herbal Care/ Materiały prasowe