Spódnica z Pepco to hit tej jesieni. Kosztuje grosze, a pasuje do wszystkiego

Pepco oferuje nie tylko wyposażenie wnętrz – poznaj odzieżową perełkę, która odświeży Twoją jesienną garderobę.

Plisowana spódnica w ciemnobrązowym kolorze to połączenie szyku i ogromnej uniwersalności, stanowiąc absolutny hit nadchodzących miesięcy.

Zobacz, w jaki sposób łączyć ją w luźne oraz wyjściowe stylizacje i przekonaj się, dlaczego warto mieć ten element w swojej szafie.

Czekoladowy brąz i plisy, czyli idealne połączenie na jesień

Od kilku sezonów brąz króluje w jesiennych trendach. Ten spokojny, elegancki kolor łatwo skomponować z ubraniami, które zazwyczaj mamy już w garderobie. Spódnica dostępna w ofercie Pepco charakteryzuje się rozkloszowanym fasonem z plisami, dodającymi całości niezwykłej lekkości. Model ten posiada elastyczną gumkę w talii i uszyty jest z tkaniny imitującej zamsz, co doskonale wpisuje się w klimat tej pory roku. Produkt występuje w rozmiarach od XS do XL. Plisowana spódnica z Pepco to świetna opcja zarówno na szybkie wyjście po zakupy, jak i do stworzenia eleganckiego looku. Co więcej, tę modową perełkę można nabyć za jedyne 45 zł.

Jak stylizować plisowaną spódnicę na sportowo?

Plisowana spódnica nie musi być zarezerwowana wyłącznie na wyjścia wymagające elegancji. Jeżeli zależy ci na luźnym, codziennym wyglądzie, zestaw ją ze zwykłym golfem lub gładkim sweterkiem i wygodnymi sneakersami. Taka stylizacja idealnie sprawdzi się na co dzień. Wystarczy dodać skórzaną ramoneskę i małą torebkę. Plisy wciąż grają pierwsze skrzypce, ale sportowe buty nadają całości luźniejszy, niezobowiązujący charakter. W cieplejsze, jesienne dni świetną alternatywą będą także klasyczne mokasyny.

Plisowana spódnica idealna do eleganckich zestawień

Aby stworzyć bardziej elegancką stylizację, warto dobrać do spódnicy botki. Do tego wystarczy dopasować miękki sweter w odcieniu kremowym, beżowym lub złamanej bieli, by zyskać perfekcyjny, jesienny wygląd. Doskonałym wyborem będzie również koszula. Jeśli wsuniesz ją częściowo za pasek, pięknie podkreślisz talię i zachowasz odpowiednie proporcje sylwetki. Taki strój nie wymaga wielu dodatków – klasyczny płaszcz i niewielka torebka całkowicie wystarczą. Głęboki brąz spódnicy wspaniale wygląda w towarzystwie czerni, bordo czy zgaszonej zieleni, więc opcji na ciekawe kombinacje jest naprawdę dużo.

Z plisowaną spódnicą stworzysz wiele różnych stylizacji

To właśnie ogromna uniwersalność stanowi największy atut tego plisowanego modelu. Nie musisz inwestować w całą nową szafę – wystarczy zmiana bluzki i obuwia, by uzyskać całkowicie nowy wygląd. Ta brązowa spódnica świetnie zastąpi kolejną parę ulubionych jeansów. Bez problemu dopasujesz do niej zarówno sportowe sneakersy, jak i jesienne botki, a jej czekoladowy odcień idealnie komponuje się z barwami jesieni. Nie zwlekaj i wybierz się do Pepco, by upolować tę stylową, plisowaną perełkę.

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