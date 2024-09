Roztrzepuję i nakładam na suche włosy. Rosną jak szalone. Są lśniące i gęste. Maseczka na wypadające włosy

Domowa maseczka na wypadające włosy

Problem wypadających włosów dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku. Często dotyka osoby młode, a przyczyn wypadania włosów są dziesiątki. Może to wynikać z nieprawidłowej pielęgnacji i wówczas pokonanie problemu jest proste - wystarczy zmienić nawyki, a włosy przestaną wypadać. Jednak bywa też tak, że nasze pasma przerzedzają się z powodu poważniejszych chorób. I zapewne większość z nas, gdy zauważy kępki pasm na szczotce, wpada w panikę. Kiedy problem ten pojawił się u mnie, w pierwszej kolejności zastosowałam domową kurację na porost włosów i muszę przyznać, że efekty, które pojawiły się dość szybko, mocno mnie zszokowały. Już po kilku tygodniach miałam wysyp baby hair na głowie, a włosy rosły jak szalone. Pomogła mi w tym maseczka na włosy z jajek.

Roztrzepuję i nakładam na suche włosy. Rosną jak szalone

Jak przygotować tę domową maseczkę na wypadające włosy? Roztrzep jedna lub w przypadku dłuższych pasm - dwa jajka. Obierz i rozgnieć jedno awokado i wymieszaj je z roztrzepanymi wcześniej jajkami. Na koniec dodaj 10 kropli olejku rycynowego i nałóż na wilgotne włosy i delikatnie wmasuj w skórę głowy. Maskę pozostaw na około 20 minut. Warto okręcić głowę ręcznikiem. Po tym czasie zmyj maskę letnią wodą i umyj delikatnym szamponem. Awokado znakomicie nawilża pasma, dzięki czemu zyskują one blask i zdrowy wygląd. Olejek rycynowy hamuje wypadanie włosów i odżywia cebulki. Z kolei jajko przyczynia się do odbudowy zniszczonych włosów. Jest to spowodowane obecnością w jajku białek. Zawarta w nim lecytyna odżywia, nawilża i wygładza włosy. Sprawia ona również, że cebulki włosów są wzmocnione, dzięki czemu zmniejsza się wypadanie włosów oraz zostają one pobudzone do wzrostu.

Cudowne SIEMIĘ LNIANE - do picia, na włosy i skórę, zamiast jajka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.