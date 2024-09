Rozpuszczam w wodzie i nakładam na głowę na 30 minut. Włosy rosną jak szalone i od dawna nie wypadają. Domowa maska na porost włosów

Rozpuszczam w wodzie i nakładam na głowę na 30 minut. Włosy rosną jak szalone

Wypadanie włosów to problem, który dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku. Przyczyn wypadania włosów jest wiele - od błahych błędów pielęgnacyjnych po poważne dolegliwości zdrowotne. Co zrobić, kiedy włosy wypadają garściami? Choć w aptekach znajdziesz dziesiątki produktów i suplementów na porost włosów, to z pewnością czasami warto wypróbować tego domowego sposobu na wypadające włosy. Naturalna maseczka z drożdży dostarczy osłabionym cebulkom wielu składników odżywczych i tym samym pobudzi je do wzrostu. Jak ją przygotować? W ciepłej wodzie rozpuść dwie łyżki drożdży w kostce i zostaw na godzinę. Potem dodaj dwie łyżki jogurtu naturalnego i znowu zostaw na godzinę. Tak przygotowaną maskę nałóż na włosy i skórę głowy, przykrych czepkiem lub folią i pozostaw na 30 minut. Po upływie tego czasu spłucz maskę z głowy ciepłą wodą. Maskę z drożdży na wypadające włosy warto stosować raz w tygodniu.

Przyczyny wypadania włosów

Jak już wspomniałam przyczyn wypadania włosów może być wiele, od błahych, łatwych do wyeliminowania czynników, po poważne dolegliwości. W takich sytuacjach ważna jest konsultacja z lekarzem, który zleci szereg badań i ustali konkretną przyczynę wypadania włosów, a następnie wprowadzi leczenie. Oto najczęstsze przyczyny wypadania włosów:

Zaburzenia hormonalne,

Nieodpowiednia pielęgnacja włosów, stosowanie niewłaściwych kosmetyków.

Niedobór mikro- i makroelementów w diecie.

Palenie papierosów i spożywanie alkoholu.

Choroby skóry głowy.

Stres.

Przyjmowane leki.

Cukrzyca.

Dlaczego wypadają włosy - prawdy i mity Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.