Masz suche i łamliwe pasma? Zastosuj tę metodę mycia, a włosy ci podziękują

KLJU
2026-09-16 13:05

Wiele osób boryka się z problemem matowych, kruchych i przesuszonych kosmyków, a jedną z głównych przyczyn bywa nieodpowiednia technika oczyszczania. Jeśli standardowe metody zawodzą, rozwiązaniem może okazać się tak zwane odwrócone mycie włosów, które chroni je przed zniszczeniem.

Dłonie osoby masującej szamponem mokre, spienione włosy pod prysznicem. O metodzie mycia włosów przeczytasz w SE.
Autor: jcomp/ Freepik.com
  • Zły sposób mycia i niewłaściwe kosmetyki potrafią skutecznie pozbawić włosy naturalnej bariery ochronnej, prowadząc do ich przesuszenia i łamliwości.
  • Innowacyjne podejście do oczyszczania skóry głowy może całkowicie odmienić wygląd cienkich i oklapniętych pasm, bez niepotrzebnego obciążania.
  • Wystarczy prosta modyfikacja codziennych nawyków, aby zabezpieczyć włosy przed wysuszeniem i nadać im upragnioną lekkość.

Co sprawia, że włosy robią się suche i łamliwe?

Warto pamiętać, że wygląd i zdrowie naszych włosów to nie tylko kwestia drogeryjnych preparatów, ale również codziennych nawyków. Częste suszenie, stosowanie lokówek i prostownic, ekspozycja na słońce czy inwazyjne zabiegi koloryzacyjne mocno osłabiają kosmyki, podobnie jak silne wycieranie ich w szorstki ręcznik po kąpieli. Co więcej, zbyt mocno działające szampony mogą zmywać naturalną powłokę chroniącą włosy, a nieodpowiednio dobrane maski sprawiają, że fryzura jest ciężka lub maksymalnie wysuszona. W rezultacie pasma stają się szorstkie, pozbawione połysku i bardzo plączące, ale w takich sytuacjach wybawieniem bywa technika odwróconego mycia.

Polecany artykuł:

Na czym polega innowacyjne odwrócone mycie włosów?

Zasada działania tej techniki opiera się na banalnej zamianie kolejności używanych w łazience kosmetyków, gdzie najpierw aplikujemy odżywkę na całą długość pasm. Dopiero w drugim kroku sięgamy po szampon, myjąc nim dokładnie skórę głowy, a na sam koniec możemy dołożyć odrobinę preparatu nawilżającego na końcówki, jeśli uznamy to za konieczne. Taki schemat pielęgnacji doskonale sprawdza się u posiadaczek cienkich, przesuszonych i pozbawionych puszystości włosów, ponieważ zaaplikowana na starcie odżywka tworzy barierę zabezpieczającą przed negatywnym działaniem silnie oczyszczających substancji z szamponu.

Kto powinien wypróbować technikę odwróconego mycia włosów?

Po ten nietypowy sposób pielęgnacji najczęściej sięgają kobiety o cienkich, łatwo obciążających się i suchych na długości pasmach, którym brakuje odpowiedniej objętości. Tradycyjny schemat z użyciem bogatej maski po spłukaniu szamponu nierzadko kończy się efektem mocnego przyklapnięcia, chociaż włosy stają się jedwabiste w dotyku. Dzięki przestawieniu kroków fryzura zyskuje wyraźną lekkość i uniesienie u nasady, choć trzeba przyznać, że ta technika nie naprawi trwale struktury bardzo zniszczonych kosmyków.

Specjaliści podkreślają, że w kwestiach dbania o urodę trudno o uniwersalne metody, ponieważ dany sposób może u jednej osoby zadziałać rewelacyjnie, a u innej spowodować katastrofę. Najrozsądniej jest potraktować odwrócone mycie jako domowy test, używając na początku łagodnych produktów i bacznie obserwując stan swoich włosów. Gdy zauważymy pożądaną miękkość i blask, warto na stałe wprowadzić tę modyfikację do rutyny, jednak w przypadku nasilonego przetłuszczania lub niechcianego obciążenia fryzury lepiej szybko wrócić do klasycznej kolejności.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki
To najmodniejsza fryzura na wiosnę. Odmłodzi cię nawet o 10 lat!
Galeria zdjęć 11
Quiz. Moda w PRL-u. Pamiętasz, co wtedy noszono?
Pytanie 1 z 15
Kim byli bikiniarze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁOSY
MYCIE WŁOSÓW