Namocz ręcznik i połóż na brudnej szybie piekarnika. Stare zacieki z tłuszczu rozpuści bez szorowania, a szkło nabłyszczy. Sposób na wyczyszczenie szyby w piekarniku

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-16 12:38

Na szybie piekarnika bardzo szybko uwidaczniają się zacieki z tłuszczu, które pod wpływem wysokiej temperatury przypalają się i mocno przywierają do szkła. W trosce o urządzenie należy po prostu raz na jakiś czas przeprowadzić czyszczenie szyby piekarnika. Jeśli brud jest trudny do usunięcia, to wypróbuj domowy sposób. Namocz ręcznik i połóż go na brudnej szybie, a stare zacieki z tłuszczu rozpuści bez szorowania.

Kobieta w żółtych rękawicach czyści szybę otwartego piekarnika ściereczką. O domowych sposobach przeczytasz na SE.
Autor: Zoff/ Shutterstock
  • Zmień walkę z zaschniętym tłuszczem na szybie piekarnika w prostą przyjemność! Domowe sposoby są skuteczniejsze niż drogie środki.
  • Ta mieszanka zaaplikowana w odpowiedni sposób, bez szorowania rozpuści nawet najstarsze zacieki, przywracając idealną czystość.
  • Dodatkowo, sprawdź ukryty przycisk w drzwiczkach, który pozwoli Ci łatwo zdemontować szybę. Kliknij i dowiedz się, jak to zrobić!

Sposób na wyczyszczenie szyby w piekarniku. Stare zacieki z tłuszczu rozpuści bez szorowania

W trosce o jakość przyrządzanych przez nas potraw, warto pamiętać również o regularnym czyszczeniu piekarnika. W przeciwnym razie przypalony tłuszcz i resztki jedzenia osiądą we wnętrzu urządzenia na dobre. Wtedy wyczyszczenie piekarnika będzie prawdziwą męką. Nowoczesne urządzenia są wyposażone w specjalne funkcje samoczyszczenia. Najczęściej są to funkcje parowe, pyroliza, wkłady katalityczne i powłoki absorbujące. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że mało prawdopodobne, aby w ten sposób dokładnie usunąć zaschnięty brud z wnętrza urządzenia. Jednym z elementów, na którym najbardziej widać zabrudzenia jest szyba piekarnika. Plamy z przypalonego tłuszczu są niezwykle trudne do usunięcia i najczęściej sięgamy po silne detergenty, które ten brud rozpuszczą. Jednak, zamiast wydawać pieniądze na tego typu płyny, wypróbuj ten domowy sposób na wyczyszczenie szyby w piekarniku.

Namocz ręcznik i połóż na brudnej szybie piekarnika. Wyczyści ją i nabłyszczy

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na usunięcie starego, przypalonego tłuszczu z szyby piekarnika jest połączenie octu z płynem do naczyń. Wynika to z faktu, że płyn do naczyń doskonale emulguje tłuszcz, z kolei właściwości kwasowe octu pomagają rozpuścić i zmiękczyć zaschnięte osady tłuszczu, ułatwiając ich usunięcie. W 1 litrze ciepłej wody wymieszaj 2 szklanki octu i 1 łyżkę płynu do naczyń. Następnie zanurz w niej kilka warstw ręcznika papierowego, a potem rozłóż go na brudnej szybie. Pozostaw na godzinę i przystąp do czyszczenia szyby miękką gąbką. Zacieki z tłuszczu powinny znikać bez problemu.

Przycisk przy drzwiczkach ułatwia wyczyszczenie szyby w piekarniku

Jeśli zauważyłaś, że drzwiczki piekarnika również są brudne i nie wiesz jak je dokładnie wymyć, to sprawdź, czy z boku drzwiczek masz przycisk. Posiada go większość urządzeń i służy do zdemontowania szyby. Dlatego, zamiast wciskać szmatkę między dwie szyby, wystarczy zdjąć wewnętrzną warstwę, co pozwoli je dokładnie wymyć. Jak zdemontować szybę piekarnika? Odchyl zaczepy znajdujące się u podstawy drzwiczek, zdejmij listwę z góry drzwiczek i wyciągnij oswobodzoną szybę.

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CZYSZCZENIE PIEKARNIKA