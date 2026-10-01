Miesiąc koreańskich marek w Hebe

Wieloetapowa rutyna, szklana cera, fermentowane składniki i włosy lśniące jak tafla. Koreańska pielęgnacja nie zwalnia tempa, a coraz więcej Polek chętnie korzysta z azjatyckiej filozofii pielęgnacji. Śluz ślimaka, centella azjatycka, karnozyna, ekstrakty z ryżu czy zielonej herbaty to tylko niektóre ze składników, które zrobiły furorę, a każdy ma swoje zadanie: nawilżać, koić, wzmacniać oraz przywracać skórze blask. Sprawdzamy, po co warto sięgnąć w pierwszej kolejności.

Krem z karnozyną CLIV

Bestseller, który nie potrzebuje specjalnego przedstawienia, a mimo to wciąż zaskakuje nowe użytkowniczki. To ekspert od nawilżania i ochrony skóry. W składzie znajdziemy Edelweiss Stem Power Complex z komórkami macierzystymi szarotki alpejskiej, który pomaga chronić cerę przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń i dba o jej zdrowy, promienny wygląd. Kremowa, komfortowa konsystencja szybko się wchłania, a skóra staje się miękka, gładka i wyraźnie bardziej wypoczęta. Idealny wybór na jesień, kiedy cera potrzebuje otulenia i ochrony.

Głęboko oczyszczająca pianka do mycia twarzy Black Snail & PDRN od CLIV

Śluz ślimaka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych składników koreańskiej pielęgnacji i nic dziwnego, że znalazł się także w tej piance. Mucyna z filtratu czarnego ślimaka w duecie z węglem aktywnym i glutationem dokładnie oczyszcza pory z sebum i zanieczyszczeń, a przy tym dba o nawilżenie, komfort i równowagę skóry. To idealny pierwszy krok codziennej rutyny. Cena: 99,99 zł / 120 ml

Łagodzący krem do twarzy Centella 70 od marki Pure Heals

Centella to kultowy składnik K-beauty. Koreanki kochają go za spektakularne właściwości kojące, zdolność do szybkiej regeneracji skóry i wsparcie naturalnej bariery ochronnej. W tym kremie aż 70% formuły stanowi ekstrakt z wąkroty azjatyckiej. Krem przynosi długotrwałe ukojenie podrażnionej, przesuszonej i zmęczonej cerze, poprawia jej sprężystość i elastyczność oraz wygładza zmarszczki. Wyciąg ze sfermentowanych nasion soi i niacynamid dodatkowo nawilżają i rozświetlają skórę. Krem zapewnia komfort przez cały dzień. Cena: 119,99 zł / 50 ml

Nowości od Mediheal z PDRN – maska w płachcie i padsy

Mediheal to ekspert od masek w płachcie i płatków pielęgnacyjnych. W Koreańskim Miesiącu w Hebe pojawią się nowości z PDRN, który jest najgorętszym składnikiem K-Beauty ostatnich sezonów, cenionym za wspieranie odnowy skóry i poprawę jej kondycji.

Hyper PDRN Mask to hydrożelowa maska, która w jednej aplikacji daje skórze tyle, co cała butelka ampułki PDRN. PDRN pochodzący z róży wspiera regenerację, niacynamid wyrównuje koloryt i pomaga zmniejszyć widoczność porów, a olejek z róży damasceńskiej odżywia i wygładza. Maska składa się z dwóch części, które łatwo dopasować do twarzy: dolną nakłada się wokół ust, a górną wokół oczu, i zdejmuje po około 30 minutach, wklepując pozostałość produktu w skórę. Hydrożel podczas aplikacji stopniowo staje się przezroczysty, a im dłużej trzymamy maskę, aż do pełnej przezroczystości, tym intensywniej działa jej formuła. Maska sprawdzi się przy skórze suchej, zmęczonej, poszarzałej i z pierwszymi oznakami starzenia. To także świetna kuracja bankietowa przed ważnym wyjściem lub regenerujący rytuał na noc. Cena: 29,99 zł

Nasączone esencją płatki to szybki sposób na codzienną porcję ukojenia i nawilżenia z efektem liftingu. Liftingujące płatki do twarzy PDRN z ekstraktu z róży damasceńskiej wspierają regenerację, poprawiają elastyczność i dodają skórze blasku, dzięki czemu cera wygląda świeżo, gładko i promiennie. Płatki są dostępne w dwóch wersjach: w pudełku po 100 sztuk na codzienną pielęgnację lub w poręcznej saszetce z 14 sztukami, która idealnie nadaje się do torebki, w podróż albo na pierwszy test.

Autor: Hebe/ Materiały prasowe