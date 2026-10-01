Jesień nie musi być nudna! Modne okulary, które dodadzą pazura do stylizacji

Kolekcja Jesień/Zima 2026 to spotkanie ponadczasowego stylu ze współczesnym wzornictwem. Wysokiej jakości materiały, precyzyjne wykonanie i dopracowane detale nadają jej wyrafinowany, a jednocześnie niewymuszony charakter. Zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i oprawki korekcyjne reinterpretują klasyczne formy poprzez nowe proporcje, wykończenia i sezonowe warianty kolorystyczne.

Kampania prezentuje dwa uzupełniające się oblicza kolekcji. Timeless Icons czerpie z klasyki, nadając kultowym kształtom nowoczesną lekkość i świeżość. Style Pioneer stawia natomiast na bardziej wyraziste projekty, wyróżniające się zdecydowanymi proporcjami, czystymi liniami i charakterystycznymi detalami.

Jednym z głównych bohaterów kampanii jest model DB 99/Miami, należący do ulubionych modeli Davida Beckhama. Oprawkę definiuje wyrazisty, kwadratowy kształt z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami oraz rzeźbiarsko poprowadzonymi liniami. Na sezon Jesień/Zima 2026 model pojawia się w nowych odsłonach kolorystycznych, w tym w ekskluzywnej wersji Brown Horn wyposażonej w pierwsze w historii marki fotochromowe soczewki z zielonym zabarwieniem.

Charakterystyczne dla marki detale pozostają nieodłącznym elementem całej kolekcji. Talisman - inspirowany skrzydłem motyw będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Eyewear by David Beckham - jest widoczny zarówno z przodu, jak i z boku oprawek. Wybrane modele zdobi również subtelny monogram DB, który w dyskretny sposób podkreśla tożsamość marki i dopełnia dopracowany charakter kolekcji.

Autor: Eyewear by David Beckham/ Materiały prasowe

Autor: Eyewear by David Beckham / Materiały prasowe