Jesień nie musi być nudna! Modne okulary, które dodadzą pazura do stylizacji

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
materiały prasowe
2026-10-01 16:50

Eyewear by David Beckham prezentuje kampanię na sezon Jesień/Zima 2026, zrealizowaną we współpracy z Davidem Beckhamem i Safilo. Zdjęcia powstały w willi w Miami o zachodzie słońca, gdzie złote światło, nowoczesna architektura i długie cienie palm tworzą atmosferę swobodnej elegancji, idealnie oddając charakter nowej kolekcji.

David Beckham w okularach korekcyjnych poprawia krawat. O nowej kolekcji Eyewear by David Beckham przeczytasz na SE.
Autor: Eyewear by David Beckham/ Materiały prasowe

Kolekcja Jesień/Zima 2026 to spotkanie ponadczasowego stylu ze współczesnym wzornictwem. Wysokiej jakości materiały, precyzyjne wykonanie i dopracowane detale nadają jej wyrafinowany, a jednocześnie niewymuszony charakter. Zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i oprawki korekcyjne reinterpretują klasyczne formy poprzez nowe proporcje, wykończenia i sezonowe warianty kolorystyczne.

Kampania prezentuje dwa uzupełniające się oblicza kolekcji. Timeless Icons czerpie z klasyki, nadając kultowym kształtom nowoczesną lekkość i świeżość. Style Pioneer stawia natomiast na bardziej wyraziste projekty, wyróżniające się zdecydowanymi proporcjami, czystymi liniami i charakterystycznymi detalami.

Jednym z głównych bohaterów kampanii jest model DB 99/Miami, należący do ulubionych modeli Davida Beckhama. Oprawkę definiuje wyrazisty, kwadratowy kształt z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami oraz rzeźbiarsko poprowadzonymi liniami. Na sezon Jesień/Zima 2026 model pojawia się w nowych odsłonach kolorystycznych, w tym w ekskluzywnej wersji Brown Horn wyposażonej w pierwsze w historii marki fotochromowe soczewki z zielonym zabarwieniem.

Charakterystyczne dla marki detale pozostają nieodłącznym elementem całej kolekcji. Talisman - inspirowany skrzydłem motyw będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Eyewear by David Beckham - jest widoczny zarówno z przodu, jak i z boku oprawek. Wybrane modele zdobi również subtelny monogram DB, który w dyskretny sposób podkreśla tożsamość marki i dopełnia dopracowany charakter kolekcji.

Eyewear by David Beckham
Autor: Eyewear by David Beckham/ Materiały prasowe
Eyewear by David Beckham
Autor: Eyewear by David Beckham / Materiały prasowe
Eyewear by David Beckham
Autor: Eyewear by David Beckham / Materiały prasowe
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