O tym kroku w pielęgnacji wiele osób zapomina, a to ona zapewni Ci "baby face"

Czym jest peeling i dlaczego jest on taki ważny?

Peeling to nic innego jak mechaniczne złuszczanie martwego naskórka, w ten sposób nasz skóra jeszcze lepiej się oczyszcza pozbywając się wszelkich zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Regularne stosowanie peelingów sprawi, że poprawimy mikrokrążenie i dotlenie skóry, a także stanie się ona bardziej miękka i gładka. Co ważne, peeling nie ogranicza się jedynie do skóry twarzy, w ten sam sposób możemy poprawić kondycję skóry ust i całego ciała. Peeling jest również uznawany za jeden ze sposobów walki z cellulitem. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów peelingów, które należy dopasować do typu swojej cery i jej potrzeb.

Rodzaje peelingów:

Peeling mechaniczny – to najbardziej znany rodzaj peelingu. Martwy naskórek ścierany jest dzięki zastosowaniu substancji ścierających np. kryształków diamentu czy cukru.

Peeling enzymatyczny – to jest najmniej inwazyjny i najbardziej delikatny rodzaj peelingu. Jest on szczególnie polecany go do skóry wrażliwej i naczynkowej. Złuszczanie następuje dzięki działaniu enzymów.

Peeling chemiczny – jest to peeling, które działanie oparte jest na związkach chemicznych o wybranych stężeniach. Do tej grupy należą również peelingi kwasowe. Wykorzystywane w ich produkcji kwasy rozpuszczają warstwy scalające komórki naskórka i w efekcie powodują rozsuwanie ciasno zbitych komórek i ułatwiają ich złuszczenie.

Peeling kawitacyjny – w tym przypadku stosowane jest zjawisko kawitacji, czyli oddziaływania ultradźwięków na skórę, które delikatnie ją masują.

DRUNK ELEPHANT T.L.C. Sukari Babyfacial™ - Maseczka Z Kwasami AHA I BHA

Silne kwasy złuszczające zapewniają efekty zabiegów profesjonalnych w domu:

25% AHA (kwasy alfa‑hydroksylowe) złuszczają i pomagają poprawić strukturę skóry, nadając jej gładszy i bardziej promienny wygląd.

2% BHA (kwas salicylowy) pomaga zmniejszyć widoczność porów i poprawić klarowność skóry.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Drunk Elephant Babyfacial

PIXI Clarity Acid Peel – Peeling oczyszczający

Ten peeling o żelowej konsystencji jest jednocześnie łagodny i skuteczny. Zawiera naturalną celulozę połączoną z mieszanką kwasów i sproszkowanymi pędami bambusa, aby wygładzać skórę i usuwać niedoskonałości.

Autor: Pixi/ Materiały prasowe

Peeling kwasowy odblokowujący pory z 15% AHA, 2% BHA

Peeling kwasowy odblokowujący pory z 15% AHA i 2% BHA to całoroczny produkt złuszczający dla cery ze skłonnością do zaskórników (otwartych i zamkniętych). Skutecznie poprawia jej koloryt i strukturę, usuwając martwe komórki naskórka i stymulując odnowę. Odblokowuje i oczyszcza ujścia gruczołów łojowych (tzw. pory), efektywnie zmniejszając ich widoczność.