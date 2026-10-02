O tym kroku w pielęgnacji wiele osób zapomina, a to ona zapewni Ci "baby face"

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-02 14:43

Eksperci są zgodni, najważniejszymi krokami w pielęgnacji są bez wątpienia: demakijaż, oczyszczanie, nawilżanie i krem SPF na dzień. Nie znaczy to jednak, że nie warto stosować innych zabiegów i kosmetyków, które sprawią, że kondycja naszej skóry się jeszcze bardziej poprawi. Jednym z takich działań, które warto wykonywać jeden lub dwa razy w tygodniu jest peeling. Czym jest peeling? W skrócie jest to złuszczanie martwych komórek naskórka. Zabieg ten poprawa stan skóry, a także sprawia, że składniki aktywne z innych kosmetyków lepiej są wchłaniane. Zobacz, jakie peelingi warto wykonywać i na co zwracać uwagę.

Kobieta w białym szlafroku nakłada krem na twarz przed lustrem. O tym, jak uzyskać baby face, przeczytasz na SE.
Autor: Makijaż/ Materiały prasowe

Czym jest peeling i dlaczego jest on taki ważny? 

Peeling to nic innego jak mechaniczne złuszczanie martwego naskórka, w ten sposób nasz skóra jeszcze lepiej się oczyszcza pozbywając się wszelkich zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. Regularne stosowanie peelingów sprawi, że poprawimy mikrokrążenie i dotlenie skóry, a także stanie się ona bardziej miękka i gładka. Co ważne, peeling nie ogranicza się jedynie do skóry twarzy, w ten sam sposób możemy poprawić kondycję skóry ust i całego ciała. Peeling jest również uznawany za jeden ze sposobów walki z cellulitem. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów peelingów, które należy dopasować do typu swojej cery i jej potrzeb. 

Rodzaje peelingów: 

Peeling mechaniczny – to najbardziej znany rodzaj peelingu. Martwy naskórek ścierany jest dzięki zastosowaniu substancji ścierających np. kryształków diamentu czy cukru. 

Peeling enzymatyczny – to jest najmniej inwazyjny  i najbardziej delikatny rodzaj peelingu. Jest on szczególnie polecany go do skóry wrażliwej i naczynkowej. Złuszczanie następuje dzięki działaniu enzymów.

Peeling chemiczny – jest to peeling, które działanie oparte jest na związkach chemicznych o wybranych stężeniach. Do tej grupy należą również peelingi kwasowe. Wykorzystywane w ich produkcji kwasy rozpuszczają warstwy scalające komórki naskórka i w efekcie powodują rozsuwanie ciasno zbitych komórek i ułatwiają ich złuszczenie. 

Peeling kawitacyjny – w tym przypadku stosowane jest zjawisko kawitacji, czyli oddziaływania ultradźwięków na skórę, które delikatnie ją masują.

DRUNK ELEPHANT T.L.C. Sukari Babyfacial™ - Maseczka Z Kwasami AHA I BHA

Silne kwasy złuszczające zapewniają efekty zabiegów profesjonalnych w domu:

  • 25% AHA (kwasy alfa‑hydroksylowe) złuszczają i pomagają poprawić strukturę skóry, nadając jej gładszy i bardziej promienny wygląd.
  • 2% BHA (kwas salicylowy) pomaga zmniejszyć widoczność porów i poprawić klarowność skóry.
Drunk Elephant Babyfacial
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Drunk Elephant Babyfacial

PIXI Clarity Acid Peel – Peeling oczyszczający

Ten peeling o żelowej konsystencji jest jednocześnie łagodny i skuteczny. Zawiera naturalną celulozę połączoną z mieszanką kwasów i sproszkowanymi pędami bambusa, aby wygładzać skórę i usuwać niedoskonałości.

Pixi
Autor: Pixi/ Materiały prasowe

Peeling kwasowy odblokowujący pory z 15% AHA, 2% BHA

Peeling kwasowy odblokowujący pory z 15% AHA i 2% BHA to całoroczny produkt złuszczający dla cery ze skłonnością do zaskórników (otwartych i zamkniętych). Skutecznie poprawia jej koloryt i strukturę, usuwając martwe komórki naskórka i stymulując odnowę. Odblokowuje i oczyszcza ujścia gruczołów łojowych (tzw. pory), efektywnie zmniejszając ich widoczność.

BasicLab
Autor: BasicLab/ Materiały prasowe
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