Moda na maraton to nie tylko sport! To także czas wyrażania siebie

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem, regularnie pokonujesz kolejne kilometry, czy walczysz o nowy rekord życiowy na zawodach, biegowa selekcja Zalando łączy uniwersalne podstawy treningowego wyposażenia z najnowszymi propozycjami z segmentu high-performance. Dzięki temu łatwiej znaleźć odpowiedni zestaw na każdym etapie biegowej drogi. Bieganie coraz mocniej wpływa nie tylko na modę, ale również na kulturę i codzienny styl życia. Kampania Zalando Run Like A Local odzwierciedla rosnącą rolę tego sportu w naszej codzienności, a Kopenhaga, Berlin i Rzym należą do kluczowych biegowych momentów kształtujących tegoroczny sezon. Poniżej Zalando przedstawia najlepsze biegowe stylizacje, które sprawdzą się niezależnie od charakteru zawodów i pogody.

MĘSKIE STYLIZACJE BIEGOWE

Moda biegowa coraz częściej wykracza poza trasę - produkty projektowane z myślą o wydajności sprawdzają się dziś zarówno podczas biegania i trekkingu, jak i na co dzień. Techniczne topy, takie jak Asics Metarun sport t-shirt, zapewniają przewiewność i komfort podczas cieplejszych treningów, natomiast Adidas Hermanos Koumori running jacket stanowi dodatkową warstwę chroniącą przed chłodem - zarówno na trasie, jak i poza nią. Gdy potrzebna jest dodatkowa warstwa, warto postawić na legginsy biegowe Salomon Shkout Core oraz longsleeve Adidas Performance Adizero. Lekkie i wygodne, zapewniają komfort podczas biegu bez ograniczania swobody ruchów.

DAMSKIE STYLIZACJE BIEGOWE

Techniczna kurtka biegowa szybko staje się niezbędnym elementem garderoby również poza światem biegania - dzięki połączeniu funkcjonalności z minimalistycznym, codziennym charakterem. Na nieprzewidywalną pogodę warto postawić na lekkie warstwy, takie jak Asics Nagino Run adjustable Windbreaker, które zapewniają ochronę przed zmiennymi warunkami. Z kolei longsleeve New Balance Athletics odprowadza wilgoć ze skóry, zapewniając komfort podczas aktywności. Hoka Race Day, biustonosz sportowy zapewnia wysoki poziom wsparcia, a krótkie legginsy biegowe District Vision łączą wygodę z funkcjonalnością, zapewniając komfort i swobodę ruchów na każdym etapie biegu.

AKCESORIA BIEGOWE

Akcesoria sportowe nie są już wyłącznie funkcjonalnymi dodatkami. Pasy biegowe, techniczne czapki i sportowe okulary przeciwsłoneczne stają się coraz ważniejszym elementem szerszej sportowej garderoby. Okulary przeciwsłoneczne o opływowym kształcie od Nike Vision zapewniają ochronę bez ograniczania widoczności, a jednocześnie dodają stylizacji modowego charakteru. Z kolei czapka District Vision ma szansę stać się jednym z kluczowych elementów jesiennej garderoby sportowej. Całość uzupełniają Asics Running Belt oraz NNormal’s Race Low Sports Socks, które pomagają zapewnić stopom komfort na każdym kolejnym kilometrze.

Autor: Zalando/ Materiały prasowe

Autor: Zalando/ Materiały prasowe

Autor: Zalando/ Materiały prasowe