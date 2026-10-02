Nowe marki, nowa energia

Aleja Bielany konsekwentnie wzmacnia swoją ofertę. Do centrum dołączyły marki, które realnie zmieniają charakter miejsca – od dużych konceptów modowych po usługi i edukację. Rossmann znacząco powiększył swoją obecność – po rozbudowie i relokacji zajmuje teraz ponad 650m2 m², oferując szerszy wybór produktów w najnowszym koncepcie i wygodniejsze doświadczenie zakupowe. Pandora, nowy najemca Alei Bielany, wzmacnia segment marek premium, a By Dziubeka – marka biżuterii o luksusowym charakterze – dodatkowo poszerza ofertę centrum w tym obszarze. Vistula, Lee Wrangler (obie marki po relokacji) oraz Fielmann, który otworzy się na przełomie października i listopada, stworzą nową, spójną oś marek wyższego segmentu popularnego podkreślając rozwój tej części tenant-mixu. W listopadzie 2026 do grona najemców dołączy Boardriders – globalny operator marek surf, skate i snow – zajmując 430 m² i wprowadzając do centrum zupełnie nową energię. Dzięki takiej przestrzeni miłośnicy sportów deskowych mogą nie tylko kupić sprzęt i odzież, ale też spędzać wolny czas w miejscu, które żyje ich pasją i stylem. Z kolei Worldbox, który otworzył się na powierzchni 730 m², domyka modową ofertę centrum – multibrandowy sklep z obuwiem i streetwear’em, przyciągając fanów miejskiego stylu i wzmacniając charakter tej części Alei Bielany.

Jednym z kluczowych nowych projektów jest Smart Kids Planet – Centrum Mądrej Zabawy – o powierzchni 1700 m². To innowacyjna przestrzeń edukacyjno-rozwojowa, która zaoferuje dzieciom 9 stref kreatywnej i twórczej aktywności, sale warsztatowo-urodzinowe oraz nowoczesne Atrium, w którym szkoły i przedszkola z całego regionu będą uczestniczyć w pokazach naukowych i zajęciach opartych na podstawie programowej. Po Warszawie (Fabryka Norblina) i Krakowie (Galeria Kazimierz), Aleja Bielany stanie się trzecią lokalizacją Smart Kids Planet w Polsce – otwarcie zaplanowano na koniec 2026 roku. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby dzieci mogły bezpiecznie i twórczo spędzać czas, a rodzice w tym samym momencie mieli chwilę na odpoczynek czy spokojną kawę. Koncept idealnie wpisuje się w filozofię Ingka Centres: tworzenie miejsc, które inspirują, zachęcają do wspólnego spędzania czasu i odpowiadają na potrzeby rodzin oraz lokalnych społeczności. W naturalny sposób uzupełni on rozwijającą się ofertę centrum, wzmacniając jego rolę jako Miejsca Spotkań dla szerokiego grona odwiedzających.

„Nowe, podpisane umowy najmu to coś więcej niż tylko liczby. To konkretne marki, koncepty i doświadczenia, które odpowiadają na różne potrzeby naszych klientów – od rodzin szukających atrakcji i dobrej jakości spędzania czasu, przez osoby ceniące wygodę i codzienną funkcjonalność, po tych, którzy oczekują jakości, wyjątkowości i inspiracji. Dzięki świadomie budowanej ofercie, Aleja Bielany staje się miejscem, które nie tylko odpowiada na potrzeby klientów, ale daje im coraz więcej powodów, by do niego wracać” – mówi Anna Tana, Leasing Team Leader & Business Partner.

Oferta dopasowana do różnych stylów życia odwiedzających

Zróżnicowana struktura najemców rozwija się w sposób odpowiadający na potrzeby odwiedzających o bardzo różnych oczekiwaniach i sposobach korzystania z przestrzeni handlowej. Badania IPSOS oraz doświadczenia IKEA w krajach europejskich pokazują, że Miejsca Spotkań zarządzane przez Ingka Centres odwiedzają osoby szukające energii i rozrywki – to około 12% wszystkich gości – a tuż obok nich rodziny nastawione na wspólne spędzanie czasu (13%). Ważną grupę stanowią klienci ceniący wygodę i spokojną atmosferę, którzy odpowiadają za 16% ruchu, oraz praktyczni miłośnicy rutyny – największy segment, bo aż 36% – dla których kluczowe jest znalezienie wszystkiego w jednym miejscu. Istotną część odwiedzających tworzą także osoby poszukujące jakości i wyjątkowości (14%), a całość dopełniają kreatywni odkrywcy, czyli 7% gości otwartych na nowe pomysły i inspirujące doświadczenia. To właśnie ta różnorodność potrzeb wyznacza kierunek rozwoju centrum.

Zrozumienie oczekiwań odwiedzających pozwala Ingka Centres precyzyjnie rozwijać profil najemców i tworzyć przestrzeń odpowiadającą na realne potrzeby klientów. Nowe otwarcia – takie jak Pandora, By Dziubeka, Boardriders czy planowane Smart Kids Planet – szczególnie wzmacniają ofertę dla osób poszukujących jakości i wyjątkowości. Jednocześnie koncepty rodzinne i edukacyjne, jak Smart Kids Planet, odpowiadają na potrzeby rodzinnych misjonariuszy oraz kreatywnych odkrywców, wzmacniając rolę centrum jako miejsca, które łączy różne sposoby spędzania czasu.

„Naszym celem jest tworzenie Miejsc Spotkań, w których ludzie czują się dobrze – niezależnie od tego, czy przyszli na zakupy, po inspirację, czy po chwilę odpoczynku. Dzięki tak zróżnicowanej ofercie i konsekwentnemu rozwojowi profilu najemców centrum pozostaje miejscem, do którego chce się wracać – prawdziwym Miejscem Spotkań dla różnych stylów życia” – powiedziała Ewa Kolondra, Dyrektor Centrum Handlowego Aleja Bielany.

Wysoki poziom komercjalizacji i konsekwentne poszerzanie portfela najemców potwierdzają silną pozycję Alei Bielany na rynku. Centrum pozostaje jednym z najważniejszych punktów handlowych w regionie, utrzymując stabilny wzrost i atrakcyjność dla nowych marek.