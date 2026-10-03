Zabiła męża i trzy razy się do tego przyznała, ale nie pójdzie do więzienia. Jest decyzja!

To finał, którego nikt się nie spodziewał. Elżbieta P., która przyznała się do brutalnego zabójstwa swojego męża Dariusza, nie stanie przed sądem i nie poniesie odpowiedzialności karnej. 30 września 2026 roku Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania. Kluczowa okazała się opinia biegłych psychiatrów, którzy stwierdzili, że kobieta w chwili popełnienia zbrodni była całkowicie niepoczytalna.

Dowody zebrane przez śledczych nie pozostawiały wątpliwości: to Elżbieta P. stała za śmiercią swojego męża. Kobieta podczas przesłuchań trzykrotnie przyznała się do winy, jednak konsekwentnie odmawiała składania dalszych wyjaśnień. Milczenie i wątpliwości co do jej stanu psychicznego skłoniły prokuraturę do skierowania jej na obserwację psychiatryczną, która zmieniła bieg całej sprawy.

Tragedia, która wstrząsnęła Mazowszem

Dramat rodziny z Mrozów rozegrał się w grudniu 2025 roku. 4 grudnia w domu znaleziono ciało 51-letniego Dariusza P., znanego w okolicy właściciela stacji benzynowej. Mężczyzna miał rozległe obrażenia głowy. Już dzień później, 5 grudnia, zarzut zabójstwa usłyszała jego żona, Elżbieta P.

Po wielotygodniowej obserwacji w szpitalu biegli psychiatrzy i psycholog wydali jednoznaczną opinię. Stwierdzili u Elżbiety P. chorobę psychiczną, która w momencie popełniania zbrodni całkowicie znosiła jej zdolność do rozumienia znaczenia swojego czynu i kierowania postępowaniem. W świetle prawa oznacza to, że nie można przypisać jej winy. Zgodnie z prawem, prokuratura musiała więc zawnioskować o umorzenie sprawy.

Co dalej z Elżbietą P.? To nie jest koniec sprawy

Umorzenie postępowania nie oznacza jednak, że kobieta wyjdzie na wolność. Opinia biegłych zawierała również niepokojący wniosek: stan psychiczny Elżbiety P. stwarza wysokie prawdopodobieństwo, że może ona ponownie popełnić czyn o dużej szkodliwości społecznej.

Dlatego prokuratura złożyła do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o zastosowanie środka zabezpieczającego. Chodzi o przymusowe umieszczenie kobiety w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.