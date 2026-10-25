Nowa marka od znanego firmy pielęgnacyjnej. Jeszcze więcej wsparcia dla skóry

Kolagen to białko strukturalne, które stanowi około jednej trzeciej wszystkich białek w organizmie człowieka, będąc kluczowym składnikiem tkanki łącznej, skóry, kości, chrząstek, ścięgien i więzadeł. Z wiekiem naturalna produkcja kolagenu w organizmie spada, co prowadzi do widocznych oznak starzenia, takich jak zmarszczki, utrata elastyczności skóry, a także osłabienie stawów i kości. Suplementacja kolagenu stała się popularnym sposobem na przeciwdziałanie tym procesom, mając na celu dostarczenie organizmowi dodatkowych "cegiełek" do odbudowy i utrzymania integralności tych tkanek.

Główne korzyści płynące z suplementacji kolagenu obejmują poprawę nawilżenia i elastyczności skóry, redukcję drobnych zmarszczek oraz wzmocnienie paznokci i włosów. Ponadto, wiele osób doświadcza ulgi w dolegliwościach stawowych, lepszej regeneracji chrząstek oraz wsparcia dla zdrowia jelit. Suplementy kolagenowe są najczęściej dostępne w postaci hydrolizatu kolagenu (peptydów kolagenowych), co oznacza, że białko zostało rozłożone na mniejsze cząsteczki, ułatwiające wchłanianie i wykorzystanie przez organizm.

13 000 mg hydrolizowanego kolagenu rybiego w jednej dziennej porcji, certyfikowane, europejskie surowce i formuła opracowana z myślą o współczesnych potrzebach. DailyCode wprowadza na rynek Collagen Shot Premium+, pierwszy suplement marki, która stawia na transparentność, jakość i świadome podejście do suplementacji.

W świecie beauty, w którym coraz większe znaczenie mają nie tylko efekty, ale również skład, pochodzenie surowców i wiarygodność deklaracji producentów, DailyCode Supplements proponuje nowe podejście do suplementacji. Collagen Shot Premium+ to pierwszy suplement marki stworzonej przez twórczynie BasicLab, które od ponad ośmiu lat proponują dermokosmetyki oparte na przejrzystości składów i odpowiedzialnym podejściu do jakości. Ich debiut w kategorii suplementów diety jest odpowiedzią na potrzeby kobiet, które chcą podejmować świadome decyzje dotyczące codziennej pielęgnacji od wewnątrz.

Przemyślana formuła i starannie dobrane surowce

Podstawą Collagen Shot Premium+ jest 13 000 mg hydrolizowanego kolagenu rybiego typu I Seacoll™ Atlantic Marine w jednej dziennej porcji. Należy on do najlepiej poznanych typów kolagenu w kontekście badań nad kondycją skóry. Istotny jest również sposób pozyskiwania surowca. Kolagen Seacoll™ Atlantic Marine pochodzi ze zrównoważonych połowów, produkowany jest w procesie upcyclingu.

Dodatkowo, formułę uzupełniają:

Witamina C QUALI®-C - pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu. Dzięki niej włókna stają się stabilne, odporne na rozciąganie i tworzą gęste rusztowanie skóry.

Witamina E QUALI®-E - chroni komórki przed degradacją wywołaną stresem oksydacyjnym.

Kwas hialuronowy Nutrihyl® - 100 mg - najwyższa dawka kwasu hialuronowego w połączeniu z kolagenem. W badaniu klinicznym surowca uczestnicy przyjmujący kwas hialuronowy zauważyli, że ich skóra wyglądała na lepiej nawilżoną.