Elegancka i komfortowa moda na jesień. Niektóre historie warto pisać bez pośpiechu

OCHNIK przypomina, że to, co najważniejsze, często kryje się w zwyczajnych chwilach. We wspólnych rozmowach, spotkaniach, podróżach i czasie spędzanym razem. To właśnie z takich momentów powstają wspomnienia, do których wracamy po latach i które z czasem zyskują dla nas jeszcze większą wartość.

Wybór Szkocji na miejsce realizacji kampanii nie jest przypadkowy. Malownicze krajobrazy i charakterystyczna architektura osadzona w brytyjskiej tradycji tworzą scenerię, która naturalnie współgra z estetyką kolekcji oraz opowieścią o relacjach, bliskości i wspólnie spędzanym czasie.

W centrum kampanii znalazły się wartości, które marka od lat wpisuje w swoją historię: bliskość, uważność i obecność drugiego człowieka. – Nie chcemy mówić o modzie wyłącznie przez pryzmat sezonowych trendów. Ubrania i dodatki są częścią naszej codzienności, towarzyszą nam podczas spotkań, podróży i innych ważnych momentów. Stają się częścią naszych doświadczeń i wspomnień, wpisując się w historie, które tworzymy razem z bliskimi – mówi projektant Dominik Ćwienczek, koordynator kolekcji OCHNIK.

Brytyjskie inspiracje, współczesny styl

Brytyjski styl stanowi również punkt wyjścia dla najnowszej odsłony jesiennej kolekcji OCHNIK. Inspiracja estetyką podmiejskiej Anglii przekłada się na nowoczesną garderobę, w której klasyka zyskuje swobodniejszy wymiar. Kraty, tweed, sztruks i wyrazista jodełka spotykają się tu z miękkimi dzianinami, naturalnymi fakturami skóry i zamszu oraz warstwowością, która pozwala budować stylizacje na chłodniejsze dni. Całość dopełnia paleta ciepłych brązów, koniaku, ceglanej czerwieni i stonowanej zieleni.

W kolekcji klasyczne inspiracje łączą się z nowoczesnymi fasonami i różnorodnością materiałów. Skórzane kurtki i płaszcze oraz okrycia nawiązujące do stylu British country uzupełniają dzianinowe zestawy, koszule w kratę, wełniane

marynarki i swetry. Podobną estetykę odnajdziemy w dodatkach – od torebek w kratę i głębokich odcieniach brązu po skórzane obuwie o klasycznych formach, wzbogaconych o bardziej wyraziste akcenty. Ponadczasowe wzory i fasony zyskują nowe interpretacje, a klasyczna elegancja spotyka się ze swobodą i nowoczesnym podejściem do jesiennej garderoby.

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe

Autor: OCHNIK/ Materiały prasowe