Kalendarz adwentowy dopasowany do Twoich potrzeb

Wejście do świata K-beauty

Koreańska pielęgnacja już dawno przestała być zarezerwowana wyłącznie dla wtajemniczonych. Dla osób, które nie wiedzą jeszcze, od czego zacząć, lub po prostu uwielbiają odkrywać nowe marki i składniki, Kalendarz Adwentowy Notino 2026 – Korean Beauty Gems skrywa 24 perełki ze wschodu do przetestowania.

W środku znajdują się zarówno kosmetyki do pielęgnacji skóry, jak i do makijażu marek takich jak APRILSKIN, Anua, SKIN1004, Beauty of Joseon i VT Cosmetics. Wśród produktów pojawiły się m.in. Anua PDRN 100 Hyaluronic Acid Booster Toner, Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask oraz SKIN1004 Madagascar Centella Poremizing Quick Clay Stick Mask. Łączna wartość kalendarza przekracza 1 700 PLN, a zestaw dopełnia komplet naklejek dekoracyjnych.

Koreańska pielęgnacja dla wtajemniczonych

Jeśli pojęcia takie jak PDRN, centella czy Reedle Shot są już częścią Twojego kosmetycznego słownika, czas poznać kolejne sekrety koreańskiej pielęgnacji. Kalendarz Adwentowy Notino 2026 – The House of Korean Beauty zawiera 24 kosmetyki w pełnych i podróżnych pojemnościach, koncentrując się na najbardziej pożądanych obecnie składnikach, formułach i markach.

Za poszczególnymi okienkami znajdują się takie perełki jak medicube Zero Pore Pad, Haruharu Wonder Black Rice Probiotics Barrier NAD+ Serum Mist, d’Alba White Truffle First Spray Serum, Anua Azelaic Acid 10+ Hyaluron Redness Soothing Serum oraz dwa produkty z PDRN od VT Cosmetics. Łączna wartość kalendarza przekracza 2 200 PLN, a w pięciu kalendarzach umieszczono dodatkowo voucher o wartości 450 PLN do wykorzystania w Notino.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Od makijażu po zapach

Klasyczny Kalendarz Adwentowy Notino 2026 to przede wszystkim różnorodność. Jego 24 okienka zawierają niespodzianki do pielęgnacji skóry, ciała i włosów, makijażu oraz zapachy, dzięki czemu każdy dzień oczekiwań na Święta może rozpocząć się od miłego zaskoczenia.

W grudniu odkryj ulubieńców Notino, czyli Max Factor 2000 Calorie Mascara, Olay Super Serum z witaminą C, odżywczy olejek do włosów Pantene Pro-V, Weleda Very Cherry Shower Cream czy miniaturę Lacoste Aqua Eau de Parfum. Łączna wartość kalendarza przekracza 800 PLN, a w zestawie znajduje się także komplet naklejek do pakowania świątecznych prezentów.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Dwanaście dni, dwanaście zapachów

Dla miłośników pięknych flakonów i zmieniania perfum w zależności od nastroju powstał Kalendarz Adwentowy Notino 2026 – 12 Perfumed Moments. Zamiast tradycyjnych 24 okienek oferuje on 12 pachnących niespodzianek w postaci miniatur zapachów damskich, męskich i uniseks. To doskonała okazja do odkrycia nowych ulubieńców oraz nadania każdemu dniu Adwentu wyjątkowego charakteru.

W środku znajdują się m.in. Chloé Le Parfum, Versace Crystal Emerald, Rabanne Million Gold For Her, Jean Paul Gaultier Le Male, Hugo Boss BOSS Bottled Beyond oraz Maison Margiela REPLICA Lazy Sunday Morning. W kalendarzu odkryjesz również zapachy marek Jimmy Choo, Montblanc i Memo Paris. Dwanaście miniatur zabiera w podróż przez różne style zapachowe – od świeżych i kwiatowych kompozycji po bardziej wyraziste, otulające nuty.

Autor: Notino/ Materiały prasowe

Gdy chcesz poczuć wyjątkowość

Dostępna jest także propozycja dla osób, które chcą zamienić grudniowe odliczanie w odrobinę codziennego luksusu. Kalendarz Adwentowy Notino 2026 Exclusive oferuje 25 niespodzianek zamiast 24, o łącznej wartości przekraczającej 2 500 PLN.

W środku znajduje się selekcja kultowych i od lat cenionych kosmetyków, uwielbianych przez ludzi na całym świecie – od YSL Loveshine Lipstick, Clarins Lip Comfort Oil i Urban Decay All Nighter Natural Finish Setting Spray, przez Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream i Wella Professionals Ultimate Smooth Oil, po zapachy takie jak Lancôme La vie est belle L’Elixir oraz Maison Margiela REPLICA By the Fireplace. W pięciu kalendarzach umieszczono voucher zakupowy Notino o wartości 450 PLN.