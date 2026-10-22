NYX Professional Makeup i Niebo łączą siły i zapraszają na Baddieween Party Animals

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-10-22 11:45

31 października, w samą noc Halloween, klub Niebo zamieni się w prawdziwe królestwo „Party Animals”. NYX Professional Makeup i Niebo połączą siły, by wspólnie zaprosić gości na wyjątkową imprezę inspirowaną najnowszą kolekcją marki – Baddieween: Party Animals.

Dom ozdobiony mnóstwem świecących dyń na Halloween. O imprezie Baddieween Party Animals przeczytasz na SE.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Duży dom w stylu kolonialnym jest obficie udekorowany na Halloween, oświetlony fioletowym światłem na ganku oraz pomarańczowymi dyniami z wyciętymi twarzami, rozstawionymi na dachu, parapecie i wokół domu. Dwie gigantyczne dynie z przerażającymi uśmiechami dominują na pierwszym planie, otoczone mniejszymi, świecącymi dyniami, a jeden rząd małych dyń wyznacza ścieżkę. Na trawniku stoją też inne dekoracje, takie jak szkielety, pająki i duchy, wszystko w świetle wczesnego zmierzchu z granatowym niebem.

W ramach współpracy NYX Professional Makeup i Niebo przygotują dla uczestników wyjątkową halloweenową noc, podczas której motyw zwierzęcy pojawi się nie tylko w oprawie wydarzenia, ale przede wszystkim w makijażowych metamorfozach. „Party Animals” to zaproszenie do eksperymentowania z lookiem i zabawy formą – od subtelnych akcentów inspirowanych zwierzęcymi wzorami po bardziej wyraziste, halloweenowe transformacje. 

Na gości czekać będzie specjalna stacja make-up, gdzie będzie można uzupełnić swoją stylizację o charakterystyczne dla kolekcji elementy i stworzyć własny „Party Animal” look. Nie zabraknie również mini instaspotu, który pozwoli uchwycić halloweenową metamorfozę, oraz dedykowanego drinka NYX Professional Makeup, przygotowanego specjalnie na tę okazję. 

Wydarzenie będzie otwarte dla konsumentów, dzięki czemu każdy będzie mógł dołączyć do halloweenowej imprezy w rytmie „Baddieween: Party Animals”. NYX Professional Makeup i Niebo zapraszają wszystkich, którzy tej nocy chcą wyjść poza codzienny makijaż i zamienić Halloween w okazję do kreatywnej zabawy. 

NYX
Autor: NYX/ Materiały prasowe
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