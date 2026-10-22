NYX Professional Makeup i Niebo łączą siły i zapraszają na Baddieween Party Animals

W ramach współpracy NYX Professional Makeup i Niebo przygotują dla uczestników wyjątkową halloweenową noc, podczas której motyw zwierzęcy pojawi się nie tylko w oprawie wydarzenia, ale przede wszystkim w makijażowych metamorfozach. „Party Animals” to zaproszenie do eksperymentowania z lookiem i zabawy formą – od subtelnych akcentów inspirowanych zwierzęcymi wzorami po bardziej wyraziste, halloweenowe transformacje.

Na gości czekać będzie specjalna stacja make-up, gdzie będzie można uzupełnić swoją stylizację o charakterystyczne dla kolekcji elementy i stworzyć własny „Party Animal” look. Nie zabraknie również mini instaspotu, który pozwoli uchwycić halloweenową metamorfozę, oraz dedykowanego drinka NYX Professional Makeup, przygotowanego specjalnie na tę okazję.

Wydarzenie będzie otwarte dla konsumentów, dzięki czemu każdy będzie mógł dołączyć do halloweenowej imprezy w rytmie „Baddieween: Party Animals”. NYX Professional Makeup i Niebo zapraszają wszystkich, którzy tej nocy chcą wyjść poza codzienny makijaż i zamienić Halloween w okazję do kreatywnej zabawy.