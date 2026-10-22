Nowe oblicze sztuki perfumiarstwa! Trzy niszowe marki zapachów dołączają do portfolio Sephora!

Zapach coraz częściej staje się czymś więcej niż olfaktoryczną sygnaturą. Wyraża nastrój, emocje i osobowość, daje przestrzeń do eksperymentowania i staje się częścią codziennego rytuału beauty. Odpowiadając na zmieniające się podejście do zapachów, Sephora rozwija kategorię zapachów niszowych i wprowadza do swojego portfolio trzy wyjątkowe marki - FUGAZZI, PHLUR oraz OBART.

Każda z nich interpretuje współczesną sztukę perfumiarstwa w indywidualny, niepowtarzalny sposób. FUGAZZI przełamuje konwenanse i proponuje nowoczesne, gender-neutralne kompozycje. PHLUR traktuje zapach jak osobistą historię i zachęca do tworzenia własnej „garderoby zapachowej”. OBART łączy natomiast świat perfum z podejściem znanym z pielęgnacji skóry, tworząc zupełnie nową kategorię beauty - scentcare.

FUGAZZI - luksus bez konwenansów

FUGAZZI powstało w Amsterdamie w 2018 roku z inicjatywy Brama Niessinka. Marka od początku rozwija intuicyjne i wolne od konwenansów podejście do sztuki perfumiarstwa, proponując bardziej niekonwencjonalne oblicze luksusu. W świecie FUGAZZI zapach nie jest jedynie dodatkiem - staje się sposobem wyrażania siebie, emocji i ulotnych, niemal instynktownych odczuć.

Kolekcję tworzą gender-neutralne, nieoczywiste kompozycje, wśród których znalazły się m.in. Magic Mango - wyrafinowana interpretacja soczystego mango z szafranem i Akigalawood®, otulający Angel Dust z kaszmeranem, czarnym pieprzem i bergamotką kalabryjską oraz Cloudh Nine - lekka i współczesna interpretacja oud.

Autor: FUGAZZI / Materiały prasowe

PHLUR - każdy zapach ma swoje źródło w historii

PHLUR tworzy zapachy inspirowane emocjami, doświadczeniami i osobistymi historiami. Marka - kierowana kreatywną wizją Chriselle Lim - traktuje zapachy jako formę autoekspresji. Zamiast jednej olfaktorycznej sygnatury proponuje ideę „garderoby zapachowej” - kolekcji kompozycji wybieranych w zależności od nastroju, wspomnienia czy chwili. PHLUR zachęca również do eksperymentowania i layeringu, czyli łączenia zapachów.

Portfolio PHLUR obejmuje wody perfumowane, mgiełki do włosów i ciała, olejki do ciała, zestawy zapachowe oraz dezodoranty. Wśród kompozycji marki znajdziemy m.in. kremowy i otulający Vanilla Skin, intymny Missing Person, przywołujący ciepło skóry bliskiej osoby, oraz zielony i zmysłowy Father Figure z figą, czarną porzeczką, drzewem sandałowym i wanilią z Madagaskaru.

Autor: Phlur/ Materiały prasowe

OBART - gdy zapach łączy się z pielęgnacją

OBART to pierwsza marka z kategorii scentcare, która przenosi do świata zapachów standardy charakterystyczne dla pielęgnacji skóry - naukowe podejście, potwierdzoną skuteczność i wysoką efektywność działania. Marka założona przez Sophię Risch i Marca-Alexandre'a Rischa powstała z myślą o stworzeniu nowego rytuału, który łączy pielęgnację skóry i perfumy.

Sercem konceptu jest P3™ Fragrance Primer - uniwersalna, bezzapachowa baza pod perfumy o suchej formule, opracowana w Korei Południowej w oparciu o trzy lata badań. Aplikowana przed zapachem przygotowuje skórę i pomaga zatrzymać na niej cząsteczki kompozycji bez zmiany jej charakteru. Dzięki opatentowanej Scent Mesh Technology™ przedłuża trwałość zapachu nawet o 8 godzin i zwiększa jego intensywność nawet trzykrotnie po 12 godzinach.

Autor: OBART/ Materiały prasowe

Zapach na własnych prawach

FUGAZZI, PHLUR i OBART reprezentują trzy różne spojrzenia na współczesne perfumiarstwo, ale łączy je jedna zasada - większa swoboda w odkrywaniu i wyborze zapachów. To podejście, w którym perfumy mogą zmieniać się wraz z nastrojem, opowiadać osobiste historie, być łączone warstwowo, przełamywać tradycyjne kody olfaktoryczne, a nawet stawać się częścią bardziej rozbudowanego rytuału beauty.

Wprowadzając trzy nowe marki, Sephora rozwija portfolio zapachów niszowych i otwiera przed klientami nieograniczone możliwości ich odkrywania - od niekonwencjonalnego luksusu FUGAZZI, przez emocjonalny świat PHLUR, po pionierski koncept scentcare OBART.