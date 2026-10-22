Spraw, by oczekiwanie na święta upłynęło pod znakiem pięknych niespodzianek

DOUGLAS COLLECTION HOME SPA KALENDARZ ADWENTOWY

Zamień grudzień w domowy rytuał relaksu i pielęgnacji. Za 24 drzwiczkami kalendarza kryją się kosmetyczne niespodzianki, które pozwalają odkrywać świat Douglas Home Spa - od inspirowanej naturą linii The Wild Forest Lodge po przywołującą wakacyjne skojarzenia The Lagoon Leilani. Wśród nich znalazły się orzeźwiające żele pod prysznic, odżywcze balsamy do ciała i akcesoria pielęgnacyjne, dzięki którym codzienna rutyna może zamienić się w chwilę odprężenia. To sposób na wprowadzenie do przedświątecznego czasu odrobiny spokoju, a także na odkrywanie nowych kosmetyków, które zostaną z nami na dłużej.

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

DOUGLAS EXCLUSIVE BEAUTY HIGHLIGHTS KALENDARZ ADWENTOWY

Ekskluzywna odsłona adwentowego odliczania to propozycja dla tych, którzy w świecie beauty cenią różnorodność i produkty z wyższej półki. Kalendarz Douglas „Exclusive Beauty Highlights” skrywa kosmetyki do pielęgnacji, makijażu i perfumy, w tym produkty marek MAC, BABOR, Khloé Kardashian i czy uwielbianego przez beauty maniaczki - Sol de Janeiro. Elegancka, świąteczna oprawa dopełnia całości, czyniąc kalendarz również pomysłem na wyjątkowy prezent.

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

DOUGLAS COLLECTION MAKE-UP KALENDARZ ADWENTOWY

Ten wyjątkowy kalendarz adwentowy od Douglas Collection zamienia okres przedświąteczny w pełną niespodzianek przygodę, w której każdego dnia czeka na Ciebie coś wyjątkowego. Za 24 eleganckimi drzwiczkami skrywają się wyselekcjonowane kosmetyki do makijażu oraz akcesoria, które pomogą Ci stworzyć zachwycające, świąteczne looki. Odkryj makijażowe niezbędniki idealne na ten magiczny czas: błyszczące cienie do powiek, które dodadzą Twoim oczom głębi i blasku, precyzyjny eyeliner do podkreślenia spojrzenia, wydłużający i pogrubiający tusz do rzęs, a także inne niezastąpione kosmetyki i akcesoria, które sprawią, że Twój makijaż będzie perfekcyjny. Podaruj sobie lub bliskim codzienną dawkę luksusu i odkrywania makijażowych hitów z Douglas Collection.

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

DOUGLAS ACCESSOIRES BEAUTY KALENDARZ ADWENTOWY

Jak skompletować kosmetyczną kosmetyczkę, która sprawdzi się od porannej pielęgnacji po wieczorny demakijaż? Kalendarz adwentowy Douglas Beauty łączy produkty do pielęgnacji, makijażu i praktyczne akcesoria, które przydają się na co dzień. Wśród nich znalazły się uwielbiane przez beauty maniaczki kosmetyki Douglas: tusz do rzęs Lash It Up, woda micelarna Douglas Naturals czy krem do rąk Douglas The Botanist. Całość dopełniają akcesoria z serii Douglas Accessoires, dzięki którym łatwiej zadbać o każdy etap beauty rutyny - także wtedy, gdy świąteczne odliczanie dobiegnie końca. Cena regularna:

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

DOUGLAS COLLECTION MAKE-UP & SKINCARE LUXURY KALENDARZ ADWENTOWY

Kosmetyczne odkrycia, pielęgnacyjne niezbędniki i makijażowe akcenty zamknięte w eleganckim, czerwonym pudełku wielokrotnego użytku - luksusowy kalendarz adwentowy Douglas to propozycja dla osób, które lubią mieć pod ręką kosmetyki na różne okazje. Tusz do rzęs Dramatizer, rozświetlacz w sztyfcie i błyszczący lakier do paznokci to kosmetyczne must-haves niezbędne w każdej beauty kolekcji. Z kolei o skórę i włosy zadbają bestsellery z linii Douglas Skin Focus, Douglas Naturals, Douglas The Botanist, Douglas Home Spa i Douglas Salon Hair. W zestawie nie zabrakło również akcesoriów, które dopełniają codzienną rutynę. Po grudniowym odliczaniu czerwone pudełko może zyskać drugie życie jako praktyczne miejsce do przechowywania kosmetyków i drobiazgów. Cena regularna:

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

DOUGLAS COLLECTION MEN 24 DAYS OF GIFTS KALENDARZ ADWENTOWY

24 praktyczne niespodzianki: od kremu do twarzy, przez mydło do brody i żel do włosów, aż po sprytne gadżety w podróżnym formacie. Wszystko, by mężczyzna mógł czuć się świeżo i pewnie - na co dzień i od święta. Dodatkowy plus? Akcent wellness dzięki produktom Douglas Home Spa, które gwarantują krótką chwilę relaksu nawet w najbardziej zabieganym okresie. A efektowny design sprawia, że kalendarz wygląda świetnie na półce - niczym modny element świątecznego wystroju. Cena regularna:

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

DOUGLAS COLLECTION ESSENTIAL KALENDARZ NOWOROCZNY

Wyjątkowy kalendarz, zaprojektowany specjalnie z myślą o okresie poświątecznym zawiera 7 starannie dobranych pudełeczek wypełnionych zestawem niezbędnych kosmetyków do makijażu i pielęgnacji skóry, które pozwolą przedłużyć świąteczny blask. Odkryj połączenie bestsellerów ze stałej kolekcji Douglas Collection oraz ekskluzywnych, starannie dobranych niespodzianek kosmetycznych, aby odświeżyć Twoją rutynę, podkreślić codzienny wygląd i wnieść odrobinę troski o siebie w nowy rok. Idealny rytuał pielęgnacyjny, dzięki któremu rozpoczniesz rok, czując się pewnie i promiennie. Cena regularna: