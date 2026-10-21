Biżuteria i dodatki na jesień i zimę. Sezon pełen blasku, kontrastów i wyrazistych form

Spotkanie było okazją do poznania z bliska nowych projektów, ich detali oraz inspiracji. Jesienno-zimowa odsłona TOUS łączy rozpoznawalne symbole marki z eksperymentami z formą, światłem i kontrastem. Obok współczesnych interpretacji kultowego misia pojawiają się przestrzenne kwiaty i metalowe powierzchnie zaskakujące intensywnością blasku. To biżuteria stworzona do swobodnego łączenia i noszenia na własnych zasadach.

Strain - ikony TOUS w nowej formie

Strain nadaje charakterystycznym motywom TOUS wyrazisty, współczesny charakter. Miś i kwiat stają się głównymi elementami naszyjników, bransoletek, pierścionków oraz kolczyków. Kolekcja wykorzystuje stal szlachetną, zestawienia srebrzystych i złotych tonów oraz kolorystyczne akcenty, w tym czerwień i niebieski.

Gra skalą i kontrastami sprawia, że biżuteria może być centralnym punktem stylizacji. Długie naszyjniki, wyraziste bransoletki i kolczyki zachęcają do eksperymentowania- zarówno w połączeniu z prostą dzianiną, jak i bardziej wieczorowym lookiem. Strain wpisuje się w ideę „FALL, YOUR WAY”, pozostawiając przestrzeń na indywidualną interpretację jesiennych trendów. Nie brakuje w tej kolekcji misia, w nieco innej, lekko wydłużonej formie.

Maggie Disco - blask, który zaskakuje

Maggie Disco to kolekcja oparta na niezwykłej grze światła. Jej sekret tkwi w odpowiednim ukształtowaniu metalowych elementów: wygięte powierzchnie odbijają światło pod różnymi kątami, tworząc efekt przywodzący na myśl lśniące diamenty. To precyzja opracowania metalu odpowiada za tę wizualną iluzję. W kolekcji pojawiają się pierścionki, kolczyki i naszyjniki i bransolety, w których rzędy połyskujących detali spotykają się z gładkimi, zaokrąglonymi formami. Srebrzyste i złote tony podkreślają ich charakter, a zestawienia kilku modeli pozwalają stopniować efekt. Maggie Disco wnosi energię wieczornego wyjścia także do codziennych stylizacji.

Maggie Bloom - kwiaty zimy

Maggie Bloom przenosi motywy florystyczne w zimowy, bardziej wyrazisty świat. Stal szlachetna, pozłocenie i onyksy tworzą kontrastową kompozycję, w której głęboka czerń spotyka się z metalicznym blaskiem. Przestrzenne płatki i ażurowe kontury nadają kwiatom rzeźbiarski charakter. Kolekcja pokazuje, że kwiatowa biżuteria może być odważna i pełna charakteru. Rozbudowane pierścionki oraz kolczyki przyciągają uwagę formą, a połączenie różnych tonów metalu otwiera nowe możliwości stylizacji. To kwiaty, które rozkwitają zimą - na tle miękkich swetrów, prostych koszul i wieczorowych kreacji.

„W kolekcji TOUS FW nic nie jest tak oczywiste, jak się wydaje: metal lśni niczym diamenty, kwiaty rozkwitają zimą, a zegarek jednym obrotem zmienia się w biżuterię. Lubię ten element zaskoczenia. To projekty, które zachęcają, żeby mniej przejmować się zasadami, a bardziej własną przyjemnością noszenia”. – mówi Magdalena Siegal, Communication Manager TOUS.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

KARAT Reveal - jeden obrót, dwa oblicza

Jednym z najbardziej zaskakujących projektów prezentowanych podczas Press Day były zegarki KARAT Reveal z dwustronną, obrotową kopertą. Z jednej strony odsłaniają tarczę z charakterystycznym motywem misia TOUS, z drugiej - w zależności od modelu -malachit, tygrysie oko lub masę perłową. Wystarczy jeden obrót, by czasomierz zmienił się w biżuteryjną ozdobę nadgarstka.

Stal nierdzewna w złotym lub srebrzystym kolorze oraz bransoleta z siateczki mediolańskiej podkreślają elegancję projektu. KARAT Reveal pozwala dopasować zegarek do okazji, stylizacji i nastroju, łącząc praktyczną funkcję z przyjemnością noszenia biżuterii.

Torebki FW- faktury i detale, które przyciągają uwagę

Dopełnieniem prezentacji były torebki TOUS na sezon jesień–zima. Czerń, intensywna czerwień i delikatny beż podkreślają różnorodny charakter kolekcji. Od niewielkich torebek na łańcuszku po miękkie fasony typu bucket z marszczonym uchwytem- nowe projekty łączą funkcjonalność z ozdobną formą, dopełniając zarówno codzienne, jak i wieczorowe stylizacje.

Prezentacja w warszawskim showroomie pokazała różnorodność jesienno-zimowego świata TOUS: od wyrazistych symboli Strain, przez świetlne refleksy Maggie Disco i kwiatowe formy Maggie Bloom, po nowoczesną klasykę Head to TOUS oraz dwa oblicza KARAT Reveal. Kolekcje łączy dbałość o detal i zaproszenie do odkrywania własnego sposobu noszenia biżuterii.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe