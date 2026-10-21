24 godziny z nową marką Essenherb. Obudź energię swojej skóry!

W drogeriach Hebe pojawiło się właśnie osiem nowości Essenherb, a wraz z nimi możliwość ułożenia pielęgnacji na własnych zasadach. Na dobry początek warto sięgnąć po Day To Night Routine Program, który najlepiej oddaje filozofię marki. Ten zestaw dwóch kremów: na dzień i na noc, przeprowadzi skórę przez całą dobę, od porannego przebudzenia po nocną regenerację.

Wspólnym mianownikiem obu formuł jest Chewy Bean Ferment™ - ferment z soi inspirowany tradycyjną koreańską metodą przygotowywania surowców w glinianych naczyniach Onggi. Fermentacja przekształca składniki w formę, która lepiej współpracuje ze skórą. W obu kremach Chewy Bean Ferment™ wspiera nawilżenie i kondycję bariery ochronnej, a przy okazji odpowiada za ich charakterystyczną, sprężystą teksturę.

Rano: Bounce It Day Cream

Ujędrniający krem na dzień ma lekką, a zarazem nietypową, ciągnącą się konsystencję. Jego siłą jest 5X Antioxidant Complex™ - kompleks pięciu przeciwutleniaczy, w tym astaksantyny, uznawanej za jeden z najsilniejszych antyoksydantów, oraz witamin C i E. Formułę uzupełniają niacynamid, pantenol, ceramidy i kilka form kwasu hialuronowego. Krem działa więc jak tarcza przed wolnymi rodnikami i jednocześnie inwestycja w dobrą kondycję bariery naskórka.

Dzięki wrapping technology tworzy na skórze cienką, elastyczną warstwę, która ogranicza przeznaskórkową utratę wody i pomaga utrzymać nawilżenie nawet do 12 godzin. Skóra pozostaje miękka, gładka i promienna, bez uczucia ciężkości. Krem sprawdzi się przy cerze suchej, odwodnionej, szorstkiej i mieszanej.

Wieczorem: Float It Night Cream

Ujędrniający krem na noc jest bogatszy i bardziej otulający, dzięki czemu jego aplikacja zamienia się w wieczorny rytuał. Formuła opiera się na 4X High Tension Complex™ z retinolem, który wspiera jędrność, elastyczność i odnowę skóry podczas snu. Towarzyszą mu kolagen, niacynamid, ceramidy i kwas hialuronowy.

Elastyczna konsystencja pokrywa skórę cienką, komfortową warstwą, która zatrzymuje wilgoć przez całą noc. Rano cera jest gładsza, bardziej miękka i sprężysta, a z czasem staje się odporniejsza na przesuszenie. Float It Night Cream to dobry wybór dla skóry przesuszonej, zmęczonej i tracącej jędrność.

Autor: Essenherb/ Materiały prasowe